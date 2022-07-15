8-річний хлопчик міг потрапити у вогняну пастку під час вибухів у Вінниці

Хлопчик, який зник під час ракетного обстрілу Вінниці – це 8-річний Кирило Пяхін. Дитина могла потрапити у вогняну пастку.

Хлопчик зник після вибуху

Хлопчик із мамою приїхав до Вінниці з окупованого Херсона, розповіла Ірина Ярошевська. За її словами, в момент вибуху дитина перебувала в машині разом із дядьком, а його бабуся відійшла до ПриватБанку.

Увага Мама загиблої 4-річної Лізи з Вінниці жива, тіла 13 людей досі не ідентифіковані

Бабуся неушкоджена, дядько – в лікарні, Кирила не можуть знайти. Мама Маріанна Пяхіна просить свідків хоч якусь інформацію, може, хтось бачив. Зразок ДНК жінка здала,

– зазначила Ярошевська.

Ймовірно, Кирило потрапив у "вогняну пастку"

Пізніше голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що хлопчик, "який чекав на дядька в припаркованому авто", "потрапив у вогняну пастку". За словами Клименка, дядька відкинуло вибуховою хвилею; його госпіталізовано.

Кирила могло затягнути у "вогняну пастку" / Фото

Кількість жертв внаслідок трагедії у Вінниці

Удар росіян прийшовся на центр мирної Вінниці. Місце, в яке влучили ворожі ракети – дуже людне: там розташована велика транспортна розв'язка, зупинки громадського транспорту, офісний центр, медична клініка.

Наразі вдалося ідентифікувати тіла 10 людей. Серед них – 4-річна Ліза. За словами голови Вінницької ОВА Сергія Борзова, тіла 2 дітей досі не ідентифіковані, як і 11 дорослих. Відомо, що двоє загиблих неідентифікованих діток – хлопчики.

Внаслідок атаки загинули 23 особи, 1 людина померла в лікарні. До лікарень госпіталізовано 80 людей, з них 3 дитини. У постраждалих травми різного ступеня тяжкості.

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