8 років тому окупанти збили український Іл-76 на Луганщині: тоді загинули 49 військових

Чергова сумна сторінка історії сучасної України. 14 червня 2014 року російські загарбники збили поблизу Луганського аеропорту український літак Іл-76.

На його борту перебували 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади. Також загинули 9 членів екіпажу. Вони були військовослужбовцями 25-ї гвардійської військово-транспортної авіабригади з Мелітополя.

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Луганський аеропорт був стратегічним об'єктом

Нагадаємо, що бойовики захопили Луганський авіаремонтний завод 6 червня. Відтоді й виникла загроза, що у них на озброєнні буде також авіація. Уже тоді було відомо, що в тимчасово окупованому Криму підготували літаки. На них уже тоді нанесли зображення прапорів "армії Новоросії".

Тож нашим військовим надзвичайно важливо було не допустити того, щоб захопили ще й Луганський аеропорт. Якби цього вдалось досягнути, то в окупантів сили значно переважали б.

Аеропорт утримували українські десантники

Наші військові з 80-ї десантної бригади мужньо утримували аеропорт у Луганську. Водночас слід розуміти, що його околиці вже були у зоні контролю бойовиків. Тож військове командування ухвалило важливе рішення. Необхідно було підсилити захисників аеропорту, щоб відрізати Луганськ від російського кордону.

Для цього йз 25-ї дніпропетровської бригади. Так, до 14 червня літак 25-ї бригади транспортної авіації 16 разів прилітав до Луганського аеропорту.



Десантників мали перекинути до аеропорту на літаку Іл-76 / Фото АрміяINFORM

Зауважимо, що у ніч проти 13 червня літак не зміг здійснити посадку. Він вилетів з Чугуєва, але не доправив військових до аеропорту. А все тому, що перестав працювати дизель-генератор. Саме він освітлював злітно-посадкову смугу. На жаль, світла фар автомобілів було недостатньо, щоб літак безпечно сів. Тож спробу повторили вже з самого ранку.

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Іл-76 вибухнув у повітрі

Відомо, що 13 червня з інтервалом у 10 хвилин із Мелітополя вилетіли три транспортні літаки Іл76МД. На їхньому борту перебували десантники з 25-ї бригади. Усі вони летіли до Луганського аеропорту. Кожне авіасудно мало стандартне наповнення. Мовиться про 40 десантників, 3 машини БМД, а також боєкомплект і продовольство.



У літаку перебували 40 десантників / Фото АрміяINFORM



У літаку перебували 40 десантників / Фото АрміяINFORM

Перший літак успішно приземлився в аеропорту і його почали розвантажувати. Наступне повітряне судно йшло на зниження. Командир екіпажу Олександр Бєлий саме виконував протизенітні маневри.

Але, на жаль, о 00:51 14 червня по літаку, який перебував на висоті 200 метрів, завдали подвійного удару з ПЗРК. Тоді щонайменше одна ракета влучила в літак, внаслідок чого він вибухнув у повітрі. Уламки літака впали за 6,6 кілометра від злітно-посадкової смуги. Їх виявили у районі села Красне.

Зауважимо, що збиття Іл-76 сталоНа борту загинули усі 49 членів екіпажу, які були військовими.



Уламки літака знайшли у селі Красне за 6,6 кілометра від аеропорту / Фото АрміяINFORM



Окупанти влучили у літак з ПЗРК "Ігла" / Фото АрміяINFORM

Внаслідок атаки загинули 49 українських військових / Фото АрміяINFORM Дмитро Мимріков, командир екіпажу першого літака, скасував посадку третього авіасудна, яким керував Олександр Пасіченко. Він повернувся спочатку до місця базування, а невдовзі вилетів до Мелітополя.

Літак збили з ПЗРК "Ігла"

Неподалік аеропорту в Луганську виявили позиції бойовиків. Там терористи залишили три пускові труби 9П39-1 від ПЗРК "Ігла". Цікаво, що дві з них ворог використав, а третя була несправною. Там же залишились докази російського сліду у цій катастрофі. Бойовики порозкидали бляшанки з-під консервів, які випустив ЗАТ "Орелпродукт", який працює і місті Мценськ, що в Росії.

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