8 років тому Слов'янськ і Краматорськ звільнили від росіян: тепер вони знову під вогнем ворога

8 років тому українські військові звільнили Слов'янськ і Краматорськ від загарбників. Попри те, що міста знову у прицілі росіян, ЗСУ виб'ють ворога.

Слов'янськ і Краматорськ завжди будуть українськими

Саме Слов'янськ і Краматорськ стали першими містами, які силоміць захопили російські диверсанти. Та вже 5 липня 2014 року захисники України прогнали російських окупантів і над містами замайорів наш прапор. Нині ж Росія постійно обстрілює населені пункти, через що жителі змушені покидати свої домівки.

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Як і 8 років тому, загарбники отримають гідну відсіч. Ми виб'ємо ворога, звільнимо усі наші міста і села та відбудуємо Україну!

Ворог нещадно обстрілює міста: жителів просять евакуюватись

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко привітав жителів Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки з восьмою річницею визволення від російської окупації та зауважив, що цього року масових акцій не буде.

Адже більшість жителів півночі Донеччини вже покинули область – і це правильне рішення. Однак, він зауважив, що це не означає, що ми мовчатимемо.

Хто б куди не роз'їхався, ми все одно залишаємось донеччанами і пам'ятаємо про кожне місто, якому завдяки українським воїнам вдалося вирватися з російських лабет у 2014 році. Бережімо нашу свободу! Биймося за нашу незалежність,

– написав Кириленко.

Важливо! Ввечері 3 липня стало відомо, що підрозділи ЗСУ були змушені вийти з Лисичанська. Наступною ціллю ворога буде Слов'янськ, а також, ймовірно, Краматорськ та Бахмут.

За останні 10 днів Слов'янськ став прифронтовим містом – зараз його обстрілюють щодня. 3 липня, відбувся найсильніший з ворожих обстрілів. Унаслідок цього 19 людей було поранено, а 6 загинули, серед них – одна дитина.

Місцевих жителів наполегливо просять евакуюватись!

Головне про окупацію Слов'янська та Краматорська у 2014 році

12 квітня 2014 року бойовики самопроголошеної ДНР і представники місцевого криміналу, які увійшли до складу російських загонів, вдерлися у будівлю Слов'янського міського відділу МВС України та місцевого відділу СБУ.

Після цього терорист і злочинець В'ячеслав Пономарьов проголосив себе мером Слов'янська. На ранок наступного дня диверсанти контролювали всі виїзди з міста.

Захоплення Слов'янська бойовиками: дивіться відео

У Слов'янську бойовики розпочали справжній терор над місцевим населенням. Тих, хто розмовляв українською, брали у полон та катували. Загарбники обстрілювали житлові квартали, влаштовували провокації, щоб вороже налаштувати мирних людей проти української армії.

Окупація Краматорська почалась того ж дня, що й Слов'янська – 12 квітня. Сепаратисти повісили прапор т.з. "ДНР" на будівлі міськвиконкому та штурмували будівлю міського відділу міліції.

Поки перед райвідділком місцеві жителі скандували "Україна!", до сепаратистів прибуло підкріплення зі Слов'янська. Після цього місто повністю перейшло під контроль проросійських найманців..

Однак, уже через кілька днів підрозділи українського спецпризначення звільнили військовий аеродром у Краматорську та взяли у полон декількох терористів.

Важливо – чи буде Слов'янськ наступною ціллю ворога: дивіться відео