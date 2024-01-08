У Києві прорвало каналізацію: комунальники розчищають затоплену вулицю

Після півночі 8 січня стало відомо, що у Києві прорвало водопровід. За наявною інформацією, сталося це у Святошинському районі столиці.

У мережу вже виклали чимало фото та відео. Вони демонструють, як одну з вулиць Києва буквально затопило. Ширилася інформація про те, що це нечистоти, але у КМВА згодом її спростували. Запевняють, що у районі прорвало водогін і що наслідки ліквідовують.

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Що було відомо про підтоплення

У Києві прогнозують 13 градусів морозу 8 січня. Відтак, мешканці столиці хвилюються, якими будуть наслідки, коли нечистоти у місті замерзнуть, якщо не ліквідувати наслідки вчасно.

У Святошинському районі прорвало водопровід: дивіться відео

Попередньо, прорив стався на вулиці Жуля Верна. Про це розповідають самі користувачі мережі. Вони також виклали чимало фото та відео, які демонструють наслідки. На кадрах можна побачити, як нечистоти добряче залили автівки, які власники залишили на ніч.

Столицею пливе вода: дивіться відео

Власне, спочатку повідомлялося про прорив водогону. Згодом почала надходити інформація про те, що містом пливуть нечистоти. Користувачі у мережі намагаються підійти до цього питання з гумором, жартуючи про те, що у столиці не надто добре пахне.

О 01:35 8 січня місцеві пабліки почали писати про те, що прорив вдалося ліквідувати. І що машини займаються очищенням вулиць від нечистот. Водночас офіційної інформації щодо цього досі не надходило.

У КМВА заперечують витік нечистот

О 01:52 у КМВА зазначили, що фахівці Київводоканалу та Київавтодору працюють над ліквідацією пошкодженого водопроводу на Борщагівці.

"Пошкодження мережі холодного водопостачання з витоком води на проїжджу частину сталося на бульварі Жуля Верна. Заявка про пошкодження надійшла до диспетчерської Київводоканалу 7 січня о 22:55. На місце виїхала аварійна бригада, яка перекрила воду і локалізувала витік. Без води залишилися 2 житлові будинки", – пишуть у КМВА.

Комунальники прибирають Київ після прориву на водопроводі: дивіться відео

Станом на 01:52 на місці працюють фахівці Київавтодору. Вони займаються ліквідацією підтоплення та забруднення проїжджої частини. Це дасть можливість аварійній бригаді Київводоканалу почати роботу над водопроводом. З урахуванням аварійної ситуації та складних погодних умов, дорожники здійснюють додаткову обробку вулиці. Це дозволить забезпечити безпечний рух транспорту.

Наголошуємо, що стався витік саме холодної води. Просимо медіа та блогерів не маніпулювати та не поширювати неправдиву інформацію, втягуючись у брудні атаки на міську владу та комунальні служби, які в нинішніх умовах роблять усе, щоб забезпечити життєдіяльність столиці,

– наголосили у КМВА.

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