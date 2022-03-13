80% одразу йде на фронт, – Козицький спростував фейк про затримку видачі допомоги

Як заявляє голови Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, це відверта брехня. Розповідаємо, як насправді працюють волонтери в області.

Читайте також "Від жаху нічого не їла 9 днів": історії переселенців, що тікають від війни

Як працюють волонтерські штаби Львова

За словами Козицького більшість допомоги, яка надходить у львівські штаби, одразу ж відправляються на фронт.

80% допомоги, яка надходить у наші штаби, ми одразу ж скеровуємо захисникам на фронт і цивільним людям, які залишаються у гарячих точках. Решту розподіляємо між вимушеними переселенцями, які прибули на Львівщину,

– йдеться на його фейсбук сторінці.

Крім того, волонтери намагаються розподілити наявні товари між військовими адміністраціями, мерами та громадами, які звертаються за допомогою.

Крім того, Максим Козицький закликає львів'ян зголошуватися на волонтерство.

Читайте оригінальний текст публікації:

Увага! У соцмережах поширюють фейк, нібито гуманітарні штаби, які Львівська обласна військова адміністрація розгорнула у кожному районі області, заповнені товарами і волонтери їх не видають. Це відверта брехня!

80% допомоги, яка надходить у наші штаби, ми одразу ж скеровуємо захисникам на фронт і цивільним людям, які залишаються у гарячих точках. Решту розподіляємо між вимушеними переселенцями, які прибули на Львівщину.

До нас надходять тисячі звернень від військових адміністрацій, мерів та громад з проханням про допомогу. І ми робимо усе можливе, щоб задовольнити ці запити.

Поширюйте інформацію лише з перевірених джерел. Якщо хочете допомогти, зголошуйтесь до нас волонтерами. Зараз потрібно максимально об‘єднати зусилля і дати підтримку країні!

Що відомо про вибух на Львівщині – відео 24 канал