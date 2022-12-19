Легендарна 80-та бригада відзначає річницю з дня створення військової частини: потужне відео

80 окрема десантно-штурмова бригада 19 грудня відзначає річницю від дня створення військової частини. Львівські десантники розповіли про свій бойовий шлях.

Львівські десантники одні із перших вступили в бій, захищаючи нашу країну у 2014 році. На рахунку бригади участь у звільненні Слов'янську, виконання завдань в районі населених пунктів Георгіївка, Хрящувате, Новосвітлівка, Красне, Круглик, Переможне.

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Героїчні подвиги львівських десантників

Але найвідомішим подвигом бригади є оборона Луганського аеропорту, де наші військовослужбовці майже 5 місяців героїчно тримали оборону при переважаючих силах противника – ЗС Росії та незаконних збройних формувань.

Окремою сторінкою історії 80-ї бригади є оборона Донецького аеропорту воїнами 3-го батальйону, які проявили масовий героїзм при виконанні бойового завдання.

Підрозділи 80 бригади героїчно вступили в бій під час російського вторгнення у 2022 році. Зокрема, львівські десантники були причетні до звільнення Київщини, Миколаївщини, Херсонщини, Харківщини.

Пресслужба бригади опублікувала потужний ролик, який передає історію та бойовий шлях підрозділу.

Історія та бойовий шлях бригади: дивіться відео

Привітання мера Львова

Мер Львова Андрій Садовий також привітав львівських десантників з річницею. Він подякував захисникам, які мужньо боронять нас та наші землі.

Відеозвернення Садового

Що відомо про історію створення підрозділу