80% території Луганщини під контролем Росії, – Гайдай

80% території Луганщини під контролем Росії. Російські окупанти продовжують обстрілювати всю область.

Відповідну інформацію глава Луганської ОВА розповів 20 квітня – тобто на 56 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Окупанти захопили 80% Луганщини

Сергій Гайдай розповів, що друга фаза війни таки почалась. Зокрема політик відзначив, що це ще не"повне та тотальне вторгнення".

Звичайно, вони (росіяни) сильно розосередилися. Ми встановили нашу оборону у багатьох містах. Вони намагаються оточити наші війська, там діється багато поганих справ... але поки що без результату. Ми робимо все можливе, щоб знищити їхнє обладнання,

– пояснив Гайдай.

Додав: "У нас дуже серйозна ситуація. Всю Луганську територію обстрілюють. Безпечного міста немає... Ми розуміємо, що російська влада йтиме вперед і знищуватиме все на своєму шляху. Тому ми намагаємось максимально евакуювати всіх".

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