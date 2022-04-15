80 воїнів стримали багатотисячне угруповання, – Залужний про героїчну боротьбу під Києвом

Українці вже 51-й день доблесно борються за нашу державу. Так, за ці дні повномасштабної війни наші бійці здійснили чимало героїчних протистоянь. Одне із них – оборона під Києвом.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про українських бійців, які відчайдушно протистояли навалі окупантів. Усього 80 воїнів 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців стримали багатотисячне угруповання під Києвом.

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Протистояли багатотисячній російській орді

Усі знають історію про 300 спартанців. У цій війні ми маємо приклади мужності та професійності, про які теж повинен знати світ,

– наголосив Залужний.

Російські загарбники намагалися через село Мощун прорватися до Києва. Але наші військові зробили усе можливе для того, щоб багатотисячна орда не просунулася далі.

Військовий з позивним "Київ" розповів, що під селом було 500 російських загарбників, а от зверху – десь 3 000, якщо не цілих 15 000. І щоб не дозволити окупантам пройти по східному берегу річки Ірпінь, наші бійці підірвали міст.

Бійці розповідають, що після цього окупанти розпорошилися по лісу. Тож військові перестрілювалися з ними через річку, яку загарбникам так і не вдалося перейти.

Дивіться на відео, як наші бійці протистояли багатотисячній російській орді:

Сміливість також проявили місцеві мешканці села. Так, троє російських солдатів позасинали біля бронемашини "Тигр". Тож троє хлопчаків, яким було по 16 – 17 років, витягнули рацію з позашляховика та принесли до штабу наших військових.

Нашим військовим надзвичайно важко протистояти такій кількості ворогів. Але ми знаємо, що вони незламні та до останнього боротимуться за перемогу. Слава Україні! Героям Слава!

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