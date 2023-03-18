Пропагандисти КНДР заявили, що 800 тисяч осіб за добу подали заявку в армію для боротьби зі США

Понад 800 тисяч громадян, зокрема студенти та робітники, нібито висловили бажання приєднатися до Збройних сил Північної Кореї з метою протистояння США. Як зазначають, таку кількість добровільних заяв отримали за один день.

Про це заявила північнокорейська пропагандистська газета Rodong Sinmun. У КНДР вважають спільні військові навчання Південної Кореї та США "провокаційними" та "агресивними".

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Північнокорейські пропагандисти скандують, що спільні військові навчання США та Південної Кореї є "провокаційними" та "агресивними". Щобільше, у газеті пишуть, що "Вашингтон грубо зазіхає на суверенітет країни та інтереси Пхеньяна у сфері безпеки".

Як повідомляє державне видання КНДР Rodong Sinmun, близько 800 тисяч людей вирішили добровільно приєднатися до Збройних сил країни, аби протистояти США. Пропагандисти стверджують, що така кількість охочих зголосилася всього за один день.

Зазначається також, що переважна більшість добровольців, про яких мовиться, є робітниками та студентами. За даними авторів, кількість добровольців продовжує зростати у всіх регіонах Північної Кореї.

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