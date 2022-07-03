Через війну близько 800 тисяч українців втратили житло

Внаслідок російського вторгнення 800 тисяч українських громадян залишились без житла. Найбільше людей, яких ворог залишив без домівки, – на Донеччині, Харківщині, Київщині та Чернігівщині.

Про це розповіла голова партії "Слуга народу" та заступниця голови комітету Верховної Ради з організації держвлади Олена Шуляк. Загалом окупанти зруйнували велетенську кількість будинків – понад 15 мільйонів квадратних метрів житла українців.

До теми Понад 200 тисяч українців подали заявки на відшкодування зруйнованого житла

220 тисяч українів залишили заявки у Дії

Найбільше руйнувань житлового фонду – на Донеччині, Харківщині, Київщині та Чернігівщині. Українці досить активно подають заявки на відшкодування збитків у застосунок "Дія".

Шуляк зауважила, що це зробили вже 220 тисяч українських громадян. Вони хочуть отримати компенсації за зруйновані ворогом будинки.

Є кілька способів подати заявки, – ОП

Раніше в Офісі Президента наголосили – є кілька способів зафіксувати свою заявку, аби було зручно це зробити всім. Перший – це подати її самостійно у "Дію". Другий, хто не має можливості або не користується додатком, може зробити це через ЦНАП або нотаріуса.

Вже після цього органи місцевого самоврядування сформують спеціальну комісію, що оцінюватиме завдані збитки. На деокупованиї територіях такі огляди вже проводять. Отримані результати внесуть в Реєстр пошкодженого майна.

Читайте також Мовиться про сотні мільярдів: Україна наполягатиме на конфіскації заморожених російських активів

Як відбудовуватимуть пошкоджену житлову інфраструктуру: коротко

В уряді запевнили, що відновлення України – це стратегічне завдання. У Кабміні вже підраховують збитки та шукають ресурси.

Також створили спеціальну комісію, яка займатиметься аудитом збитків, яких завдало російське вторгнення.

Разом з тим, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що відшкодовувати все зможуть, коли Захід передасть Києву заморожені російські активи.

Дізнайтесь у відео, що відбувається на фронті: