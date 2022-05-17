Операція зі звільнення захисників Маріуполя, вибухи на Львівщині: основне за 83 день війни
Українське військо вже 83 дні протистоїть російській армії. Наші воїни показали всьому світу мужність та незламність українського народу.
24 канал зібрав основні події 83-го дня війни в Україні. Більше – читайте далі.
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01:50 Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що на Львівщині працювала ППО.
Посадовець пояснив, що Росія знову обстріляла об'єкт військової інфраструктури на території Яворівського району, майже на кордоні з Польщею.
Додав, що більше інформації повідомить зранку та закликав людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
01:32 Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає. Він подякував тим, хто береже наше небо, а також закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Окрім того, пообіцяв повідомити про наслідки атаки російських ворогів вранці 17 травня.
00:47 У Львові під час повітряної тривоги пролунали декілька вибухів. Андрій Садовий підтвердив цю інформацію та закликав людей перебувати в укриттях.
00:25 У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" поставлене бойове завдання виконав.
Вище військове командування віддало наказ командирам підрозділів, які перебувають на "Азовсталі", зберегти життя особового складу.
00:17 Володимир Зеленський в ніч проти 17 березня оприлюднив звернення до українців. Основні тези президента:
- операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими, розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності, і часу;
- основною мішенню для російських окупантів досі є Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу;
- влада працює над узгодженням ЄС 6 пакету санкцій проти Росії;
- нагородив 201 військовослужбовця Збройних Сил України;
- звання Герой України присвоїв старшому лейтенанту Кирилу Агасиєву – командиру взводу 92-ї окремої механізованої бригади, а також посмертно підполковнику В'ячеславу Єрку – командиру авіаційної ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації.
Звернення Зеленського за 17 травня: дивіться відео
00:11 Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що вчора, 16 травня, розпочали операцію з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя. Зокрема:
- до медичного закладу у Новоазовську, що на окупованій території, евакуювали 53 важкопоранених. Їм мають надати медичну допомогу;
- ще 211 людей через гуманітарний коридор доставили в Оленівку.
Згодом їх обміняють та повернуть додому. Щодо оборонців, які досі на "Азовсталі", то влада спільними зусиллями проводить заходи з їх порятунку.
Всі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі. На жаль, ми не маємо можливості деблокувати "Азовсталь" військовим шляхом. Найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу – зберегти життя оборонців Маріуполя,
– наголосила Маляр.
Ганна Маляр про операцію з евакуації оборонців Азовсталі: дивіться відео
Ганна Маляр пояснила, що завдяки оборонцям Маріуполя ми отримали критично важливий час на формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів.