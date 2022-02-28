87 будинків зруйновані під час нищівного обстрілу Харкова

28 лютого 2022 , 20:18
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Джерело:

мерія Харкова

Харків пережив масштабну атаку російських загарбників. У міській раді розповіли про наслідки жорстоких обстрілів.

Харківська мерія уточнила, що через обстріли у місті зруйновано 87 житлових будинків у різних районах. З повним переліком можна ознайомитися за посиланням.

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В Індустріальному районі:

  • на вулиці Бібліка;
  • Великій Кільцевій;
  • Сергія Грицевця;
  • Миру.

У Київському районі:

  • на вулиці Саперній;
  • Наталії Ужвій;
  • Дружби Народів;
  • Труфанова;
  • Шевченка;
  • на проспекті Академіка Курчатова.

У Московському районі:

  • на вулиці Познанській;
  • Валентинівській;
  • Бучми;
  • Героїв Праці;
  • Світлій;
  • Академіка Павлова;
  • Леся Сердюка,
  • проспекті Тракторобудівників. 

У Немишлянському районі:

  • на вулиці Амосова.

У Холодногірському районі:

  • на вулиці Золочівській;
  • Великій Панасівській;
  • Самодіяльній.

У Шевченківському районі:

  • на вулиці Новоолександрівській;
  • Балакієрва;
  • Дерев'янка;
  • Клочківській;
  • Новгородській;
  • Отакара Яроша;
  • Сумгаїтській;
  • Старицького;
  • 23 Серпня;
  • Людвіга Свободи;
  • на проспекті Науки;
  • на провулку 23 Серпня.

Раніше міський голова Ігор Терехов наголосив, що Харків вперше переживає таке за свою багаторічну історію. Снаряди там потрапляють у житлові будинки й вбивають мирних мешканців. 

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Автор: Ірина Буртик