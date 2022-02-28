87 будинків зруйновані під час нищівного обстрілу Харкова
Джерело:мерія Харкова
Харків пережив масштабну атаку російських загарбників. У міській раді розповіли про наслідки жорстоких обстрілів.
Харківська мерія уточнила, що через обстріли у місті зруйновано 87 житлових будинків у різних районах. З повним переліком можна ознайомитися за посиланням.
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В Індустріальному районі:
- на вулиці Бібліка;
- Великій Кільцевій;
- Сергія Грицевця;
- Миру.
У Київському районі:
- на вулиці Саперній;
- Наталії Ужвій;
- Дружби Народів;
- Труфанова;
- Шевченка;
- на проспекті Академіка Курчатова.
У Московському районі:
- на вулиці Познанській;
- Валентинівській;
- Бучми;
- Героїв Праці;
- Світлій;
- Академіка Павлова;
- Леся Сердюка,
- проспекті Тракторобудівників.
У Немишлянському районі:
- на вулиці Амосова.
У Холодногірському районі:
- на вулиці Золочівській;
- Великій Панасівській;
- Самодіяльній.
У Шевченківському районі:
- на вулиці Новоолександрівській;
- Балакієрва;
- Дерев'янка;
- Клочківській;
- Новгородській;
- Отакара Яроша;
- Сумгаїтській;
- Старицького;
- 23 Серпня;
- Людвіга Свободи;
- на проспекті Науки;
- на провулку 23 Серпня.
Раніше міський голова Ігор Терехов наголосив, що Харків вперше переживає таке за свою багаторічну історію. Снаряди там потрапляють у житлові будинки й вбивають мирних мешканців.
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