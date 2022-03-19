З 9 гуманітарних коридорів спрацювало 7, – Верещук назвала кількість евакуйованих 18 березня

Ірина Верещук розповіла, що спрацювало 7 з 9 погоджених гуманітарних коридорів. Міністерка зауважила, що вдалось евакуювати понад 9 тисяч людей.

Відповідну заяву зробила віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ввечері 18 березня. Тобто на 23 день війни, яку Росія почала проти України.

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Вдалося евакуювати понад 9 тисяч людей

З 9 гуманітарних коридорів сьогодні (мовиться про 18 березня – 24 канал) спрацювали 7. Всього за їх допомогою вдалося евакуювати 9145 людей,

– розповіла посадовиця.

Ірина Верещук також пояснила ситуацію на кожному з напрямків. Зокрема:

Донецька область : з Маріуполя до Запоріжжя доїхало 4972 людини, з яких 1124 — діти. До Бердянська вдалося доставити пальне для дозаправки маріупольців, які рухаються по гуманітарному коридору на власних авто Адреси для дозаправки у Бердянську: вулиця Кабельщиків 132а та вулиця Мелітопольське шосе 87б.

Також 500 мешканців Маріуполя забрали автобусами до Бердянська. За планами, завтра (мовиться про 19 березня – 24 канал) у Бердянськ прибудуть 10 автобусів, які забиратимуть маріупольців;

: з Маріуполя до Запоріжжя доїхало 4972 людини, з яких 1124 — діти. До Бердянська вдалося доставити пальне для дозаправки маріупольців, які рухаються по гуманітарному коридору на власних авто Адреси для дозаправки у Бердянську: вулиця Кабельщиків 132а та вулиця Мелітопольське шосе 87б. Також 500 мешканців Маріуполя забрали автобусами до Бердянська. За планами, завтра (мовиться про 19 березня – 24 канал) у Бердянськ прибудуть 10 автобусів, які забиратимуть маріупольців; Сумська область : евакуйовано 4173 людини. Зокрема, з Сум – 3296 осіб, з Тростянця – 246, із міста Лебедин – 50, із Конотопа – 400, із селищ Краснопілля – 146 та Велика Писарівка – 41 людину;

: евакуйовано 4173 людини. Зокрема, з Сум – 3296 осіб, з Тростянця – 246, із міста Лебедин – 50, із Конотопа – 400, із селищ Краснопілля – 146 та Велика Писарівка – 41 людину; Харківська область: через порушення тиші на погодженому маршруту знову зірвана робота коридорів для доставки гуманітарної допомоги до міст Балаклея та Ізюм.

На завтра (мовиться про 19 березня – 24 канал) ми опрацьовуємо маршрути для доставки гуманітарної допомоги до міст Херсонської, Харківської та Луганської областей. Також готуємо гуманітарні коридори для евакуації людей з міст Київської області,

– пояснила Ірина Верещук.

Міністерка пояснила, що цілодобова працює гаряча телефонна лінія Національного інформаційного бюро (НІБ) за номерами 1648, та (044) 287-81-65, де приймають інформацію про зниклих безвісти та полонених – як військових, так і цивільних.

"Якщо у вас є така інформація, телефонуйте, будь ласка, нам потрібно якомога швидше сформувати повні реєстри даних", – пояснила Верещук.

Вечірнє звернення Верещук за 18 березня – дивіться відео