9-річна донька захисника зібрала понад 300 тисяч для армії

Маргарита Поліщук зібрала для української розвідки понад 300 тисяч гривень. На ці гроші купили авто та дрон.

Родина живе у селі Павлівка Вінницької області. Батько дівчинки також захищає Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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З чого дівчинка почала збір

Коли тато 9-річної Маргарити пішов воювати, дівчинка почала збирати гроші на армію.

Почалося з "військового" однострою дівчинки та паролю "паляниця", без якого ніхто не міг зайти до їхньої хати,

– мовиться в повідомленні.

Після ігор дівчинка вирішила збирати гроші для допомоги захисникам. Спочатку вона почала збір на дрон:

скриньки для збору коштів з'явились у селі Павлівка;

згодом внучку підтримала бабуся і почала збирати гроші в місті Старокостянтинові на Хмельниччині.

Так з'явились перші 100 тисяч гривень, за які придбали дрон. Проте дівчинка продовжила свою справу та зібрала ще 200 тисяч на автомобіль.

І ось нещодавно автівка, завантажена необхідними для військових речами, вирушила на передову,

– мовиться в повідомленні.

Дівчинка зібрала на армію понад 300 тисяч гривень / Фото з сайту АрміяInform

Розвідники розповіли, що автомобіль та дрон, гроші на які зібрала 9-річна Маргарита, вже виконують бойові завдання в одній із найгарячіших точок на лінії зіткнення.

Як маленькі українці допомагають армії

10-річна чемпіонка світу з шашок Валерія зібрала 21 тисячу гривень для ЗСУ. Дівчинка з усіма охочими грала в шашки. Хто програвав – мав заплатити. Так і зібрала гроші.

Кошти вона принесла у фонд Сергія Притули. Той розплакався, а згодом розповів історію дівчинки в соцмережах.

Згодом гроші волонтеру приніс і 8-річний Сергійко з Чернігова. Хлопчик зібрав для української армії 64 тисячі гривень. Він заробив їх на Валу в Чернігові, коли співав українських пісень.

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