"Їх зачепило": полковник запасу ЗСУ пояснив істерію Кремля щодо ударів по Києву

У Кремлі бояться, щоб Україна не завдала удару під час параду на Красній площі 9 травня. Окупанти заявили про одностороннє перемир'я і пригрозили, якщо Україна його не дотримується, то буде атака у відповідь по Києву.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що будь-які угоди можуть бути ухваленими лише двома сторонами. Він припустив, що може тривати певний торг між Україною та Росією щодо ймовірних умов припинення вогню.

Чому Кремль боїться ударів на 9 травня?

На думку Романа Світана, якщо Україна вдарить по Росії 9 травня, то означатиме, що Кремль не запропонував нічого суттєвого в обмін на спокійний парад. Якщо ж атак по Москві не буде, то, ймовірно, військове командування нашої держави отримало вигідну пропозицію.

Цікаво. Володимир Зеленський порадив лідерам іноземних держав не їхати до Москви 9 травня. Він підкреслив, що Україна неодноразово пропонувала Росії припинення вогню, зокрема востаннє це відбулось 6 травня. Однак Кремль ігнорує такі заклики, завдаючи численних ударів у відповідь.

Удар у відповідь по Києву, про який говорять російські пропагандисти, за словами полковника запасу ЗСУ, є справжнім ІПСО.

Це означає – їх зачепила можливість атак по Москві чи Московській області, зокрема по військових об'єктах або об'єктах подвійного призначення,

– сказав він.

Керівництво Кремля дуже боїться, що російська протиповітряна оборона не зможе відбити атаки по Москві. Це можливо, якщо Україна використає значну кількість безпілотників – понад 300 одиниць в одному напрямку. Для нашої держави фінансово це буде складно, але результат, який це матиме, ймовірно, буде того вартий.

Якщо атака по Москві 9 травня все ж відбудеться, то, за словами Романа Світана, для Володимира Путіна це означатиме "впасти обличчям у багнюку".

Але це також буде проблемою і загалом для Кремля. На 9 травня вся Росія буде дивитись на Москву, якщо Україна атакує, то це вказуватиме на слабкість і може підштовхнути російські республіки до початку зламу "тюрми народів",

– висловився він.

Цього бояться не лише російська верхівка, але й інші країни, які залежить від Росії. Тому, на думку Світана, буде багато тих, хто пробуватиме завадити Україні атакувати Москву на 9 травня.

Крім того, ці погрози про удари у відповідь з боку Росії є безглуздими, адже окупанти вже неодноразово били по Києву без жодних причин.

Що відомо про парад у Росії 9 травня?

Російські спецслужби посилили охорону Путіна перед 9 травня. Причиною є начебто загрози з боку України, проте також були припущення, що це зроблено для того, аби запобігти перевороту або замаху на життя кремлівського диктатора.

На параді 9 травня у Москві не буде військової техніки. Крім того, іноземним журналістам заборонили доступ до цієї події. На Красній площі будуть лише російські ЗМІ.

Більшість лідерів країн колишнього СРСР відмовились їхати до Москви на парад 9 травня. На Красній площі будем лише самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.