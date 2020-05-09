9 травня в Україні: що пишуть політики і чиї слова обурили мережу

День перемоги чи просто 9 травня, свято чи пам'ятна дата? Відзначати, святкувати чи вшановувати? Що написали цього дня українські політики, чи вітали зі святом і чи розповіли про своїх родичів, які брали участь у Другій світовій?

Аби відповісти на ці запитання, 24 канал зібрав дописи політиків, якими вони схарактеризували цей день.

Подивіться на 9 травня в Харкові: червоні прапори, "Безсмертний полк" і "Катюша" – відео, фото

Володимир Зеленський цього дня записав відеозвернення, у ньому він анонсував створення меморіального проєкту, який охопить усі куточки України. Його суть – встановлення пам'ятних дзвонів у чотирьох містах, що пов'язані з перемогою. "На Закарпатті завершилося вигнання загарбників. Ми ніколи не забудемо страшну ціну цієї перемоги. Для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу, – головне не гучність, а щирість. І наша перемога – в кожного в серці", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також анонсував проєкт меморіальних символів. У межах нього в Україні встановлять чотири дзвони.

Вчора (8 травня – 24 канал) я був на Луганщині, біля селища, де у 42-му році почалося звільнення України. І там буде встановлено перший дзвін – Дзвін Пам’яті,

– розповів президент.

Другий – Дзвін Перемоги – з’явиться на Закарпатті – там, де завершилося вигнання нацистів. Зеленський додав, що обов’язково настане день, коли встановлять ще два – Дзвін Миру в Донецьку та Дзвін Єдності – у Сімферополі.

Дивіться звернення Зеленського на 9 травня

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков подякував тим, хто зі зброєю в руках захищав свободу, а також зауважив, що ми маємо засвоїти криваві уроки минулого, аби майбутні покоління жили у мирі. Також зазначив, що його рідні, як і рідні мільйонів українців, пройшли крізь жахіття воєнних років.

Він взяв участь у покладанні квітів до Вічного вогню у Києві. Зауважимо, ця подія минула без традиційної помпезності та масового зібрання через карантин. Майже усі учасники були в захисних масках, але на фото, які опублікував сам спікер парламенту, він був без маски.

Про те, що цей день став визначним для України, написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він закликав про це пам'ятати із вдячністю до ветеранів.

Мер Києва Віталій Кличко теж привів паралелі із сучасною війною і нинішними захисниками свободи України. Зауважив: тепер, як ніколи раніше, цінується свобода.

І сьогодні ми, як ніколи, цінуємо мир і розуміємо, якою великою ціною він досягається. Бо знову українцям зі зброєю в руках доводиться захищати свою землю, відстоювати незалежність своєї держави, втрачати своїх найкращих патріотів,

– написав Кличко.

П'ятий президент України Петро Порошенко звернув увагу на відмінність спрйняття цього дня у росіян та українців. Їхнє "можем повторить" є ланкою "побєдобєсія, написав Порошенко, а для України, як і цивілізованої Європи, важливо, аби "ніколи знов".

Привітання генпрокурорки України Ірини Венедіктової викликало бурю емоцій у соцмережах. Річ у тім, що Венедіктова у своєму фейсбуці запостила цитату з пісні "День побєди" і кліп зі Львом Лещенком. Відео на сторінці керівниці Офісу Генпрокурора із людиною, яка визнала окупацію Криму законною та і загалом радянської пісні, мережа сприйняла гостро.

Детальніше Привітання Венедіктової з Днем перемоги піснею Лещенка розгнівало мережу: усе, що відомо



Привітання генпрокурорка "посилила" відео з Лещенком / Скриншот фейсбук-допису

Одіозно вчинили представники "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук та Юрій Бойко. Вони без масок у супроводі охорони пройшли Алеєю Слави 9 травня з нагоди Дня перемоги. Згодом Віктор Медведчук з Бойком і Сергієм Льовочкіним влаштували автопробіг "Безсмертного полку".

І усе це під час карантину, коли масові заходи заборонені, а літні люди є у групі підвищеного ризику захворіти на COVID-19.

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