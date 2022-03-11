90% військової техніки Білорусі – "дрова", – Геращенко
Джерело:фейбук Антона Геращенка
З'явилася інформація, що білоруські війська можуть розпочати наступ на Україну 11 березня, о 21:00. Антон Геращенко, коментуючи це, наголосив, що 90% військової техніки Білорусі – "дрова".
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що Олександр Лукашенко вже давно надав Володимиру Путіну територію Білорусі для завдання ударів по Україні.
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Геращенко про білоруську військову техніку
У них 90% – техніка ще радянського виробництва, тобто дрова,
– написав радник міністра.
Він додав, що армія Лукашенка – це лише 65 тисяч людей. З них 20 тисяч цивільних та 45 тисяч військовослужбовців. З яких боєздатні у сухопутних військах – тисяч 20 – 25 максимум.
Ба більше – мотивації воювати проти українців білоруси взагалі не мають.
Провокація з обстрілом Білорусі
11 березня російські літаки вилетіли з пункту Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над населеними пунктами Городичі та Тумені. А далі – завдали вогневого ураження по білоруському селу Копані.
Після цього Центр стратегічних комунікацій повідомив, що Білорусь може почати вторгнення в Україну 11 березня, о 21:00.