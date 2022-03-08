9, 10 і 11 березня: Шмигаль закликав світ виходити із проханням закрити небо над Україною
Попри масові та цинічні обстріли Росією українських мирних міст НАТО відмовляється закривати небо над Україною. Однак Росія не зупиниться.
Саме тому українські політики, й не тільки, закликають весь світ виходити із вимогою закрити небо. Сьогодні з таким проханням звернувся прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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Виходити із вимогою закрити небо над Україною
Шмигаль звернувся до українців з усіх куточків світу, і до кожного, хто підтримує Україну.
Російські окупанти, неспроможні у чесному бою протидіяти ЗСУ, вдалися до бомбардування українських міст, знищення житлових будинків, шкіл, лікарень, садочків. Цивільні гинуть від ракет і бомб, гинуть діти України.
Він просить виходити у своїх містах 9, 10 і 11 березня із закликом закрити небо над Україною.
Усі ми знаємо справжню силу слова. Сьогодні це – ваша зброя. Виходьте у своїх містах 9, 10, 11 березня із закликом закрити небо над Україною або дати нам можливість зробити це самим,
– закликає Шмигаль.
Чиновник додав, що весь світ повинен зрозуміти: його безпека під загрозою, якщо під загрозою Україна.
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