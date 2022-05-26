Нальоти ворожих гелікоптерів на лінії зіткнення і наступ на Сіверськ: основне за 92 день війни

Війна в Україні станом на 26 травня триває вже 92 день. Українські захисники та захисниці героїчно обороняють рідну землю від російських окупантів.

Кожен день наближає нас до перемоги. Головні новини 26 травня читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми 29 450 знищених окупантів і ракетні атаки по Запоріжжю та Кривому Рогу: основне за 91 день війни

04:46 В американському Інституті вивчення війни оприлюднили свіжу оцінку наступальних планів Росії у війні проти України. Згідно з нею, російські окупанти готуються наступати на місто Сіверськ та ймовірно хочуть прискорити битву за Сєвєродонецьк.

03:30 Російські окупанти готуються до наступу на Запоріжжі. Вони стягують до регіону застарілу радянську техніку. До Мелітополя 25 травня прибув ешелон застарілих танків Т-62. Росіяни зняли їх з консервації.

03:08 Протягом доби 25 травня загарбники здійснили 3 нальоти військовими гвинтокрилами МІ-8 вздовж лінії зіткнення у Миколаївській та Херсонській областях.

02:20 Поблизу острова Зміїний помітили один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС ЗСУ. Окупанти захопили його у Бердянську на початку вторгнення. Наші військові попередили, що можуть бути провокації.

01:57 ЗМІ повідомили, що Ізраїль нібито не дозволив Берліну постачати Україні протитанкові ракети Spike. Кажуть, що згодні передавати лише нелетальну зброю.

01:54 Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович застеріг, що у багатьох українців починається дуже важка психологічна фаза війни. Цей період триватиме до моменту, поки не буде відчутною велика кількість озброєння, яку надали міжнародні партнери нашій армії.