На Півдні росіяни невдало атакували авіацією: основне за 93 день війни

Станом на 27 травня в Україні триває 93-ий день повномасштабного російського вторгнення. Українські захисники та захисниці продовжують героїчну боротьбу проти загарбників.

Щодня ми стаємо на крок ближчими до перемоги. Про основні події 93-го дня війни читайте у матеріалі 24 каналу.

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05:36 У Пентагоні заявили, що російська армія переважає українську чисельно. Однак попри це ворог досягнув в Україні лише незначних успіхів. Через постійні стратегічні поразки Кремль придумує собі іншу, щораз меншу, мету. Тепер він хоче захопити далекосхідні регіони України.

04:25 Під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи. Наразі невідомо, чи це були звуки від влучання російської ракети, чи – від збиття снаряда нашими силами ППО.

03:51 Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що ворожі війська продовжують нещадно гатити по області. Унаслідок обстрілів з "Градів" та "Ураганів" загинули 9 людей, ще 19 – зазнали поранень.

03:48 Російські окупанти завершили мінування узбережжя Каховського водосховища. На цій території ворог почав зводити вже третю лінію оборони. Крім того, біля сховища росіяни накопичують війська. Це свідчить про те, що вони хочуть закріпитися на Запоріжжі.

03:03 Протиповітряні сили України розповіли про досягнення на фронті за добу 26 травня. Так, нашим воїнам вдалося збити авіаційну ракету класу "повітря – поверхня" Х-59 та безпілотник типу "Орлан-10". Крім того, з ПЗРК "Стінгер" вони ліквідували російський вертоліт Ка-52.

01:41 В Оперативному командуванню "Південь" розповіли, як розправилися з російським гелікоптером Мі-24. Наші бійці змусили ворожу авіацію відступити ще до того, як вона завдала удару. Чим саме знищили гелікоптер не повідомляють, аби згодом таким же способом ліквідувати й іншу авіацію окупантів.

00:22 У Харкові місцеві мешканці почули звуки, схожі на вибухи. Повітряної тривоги у місті не має. Однак людей закликають бути обережними, адже в регіоні тривають важкі бої з окупантами.