95% українців переконані в перемозі України, але швидкого виграшу не чекають
Джерело:Соціологічна група "Рейтинг"
Україна обов'язково переможе у війні проти Росії. Таку думку поділяє 95% українців. Правда на це потрібен час.
З кожним днем в Україні зростає кількість тих, хто вірить, що наша держава зможе відбити напад Росії. Якщо під час опитування 18 березня таку думку поділяли 93% опитаних, то вже за результатами опитування 30 – 31 березня таких українців 95%.
Для прикладу, в перші дні війни таких було 70%. А 16% українців вважали, що Україна не зможе відбити напад окупантів.
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Найбільше впевненості проявляють мешканці Заходу та Центру України. Хоча Південь відстав не набагато.
При цьому особливої різниці щодо віку тих, хто вірить в перемогу України немає. Люди, яким понад 51 рік, виявляють не надто більший скепсис, аніж представники інших вікових груп.
Однак на другий місяць війни значно впала впевненість у швидкій перемозі. Ще на початку березня 39% опитаних вважало, що для перемоги Україні знадобиться кілька тижнів. Тепер же таких лише 30%. А на перше місце вийшли ті, які вважають, що ця війна триватиме кілька місяців – 31%. Зросла і частка тих, хто вважає, що війна триватиме пів року – 16%.
Як проводилося опитування
- Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
- Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
- Вибіркова сукупність: 1500 респондентів.
- Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).
- Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.
- Терміни проведення: 30 – 31 березня 2022 року.