95% українців переконані в перемозі України, але швидкого виграшу не чекають

Україна обов'язково переможе у війні проти Росії. Таку думку поділяє 95% українців. Правда на це потрібен час.

З кожним днем в Україні зростає кількість тих, хто вірить, що наша держава зможе відбити напад Росії. Якщо під час опитування 18 березня таку думку поділяли 93% опитаних, то вже за результатами опитування 30 – 31 березня таких українців 95%.

Для прикладу, в перші дні війни таких було 70%. А 16% українців вважали, що Україна не зможе відбити напад окупантів.

Варте уваги Мета санкцій – змусити Росію вибирати між дефолтом і виснаженням доларових резервів, – Білий дім

Найбільше впевненості проявляють мешканці Заходу та Центру України. Хоча Південь відстав не набагато.

При цьому особливої різниці щодо віку тих, хто вірить в перемогу України немає. Люди, яким понад 51 рік, виявляють не надто більший скепсис, аніж представники інших вікових груп.

Однак на другий місяць війни значно впала впевненість у швидкій перемозі. Ще на початку березня 39% опитаних вважало, що для перемоги Україні знадобиться кілька тижнів. Тепер же таких лише 30%. А на перше місце вийшли ті, які вважають, що ця війна триватиме кілька місяців – 31%. Зросла і частка тих, хто вважає, що війна триватиме пів року – 16%.

Як проводилося опитування