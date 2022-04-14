95% усіх будівель у Маріуполі зруйновано, – Зеленський

Російські військові зруйнували 95% будівель у Маріуполі, який понад місяць перебуває під їхньою блокадою. У місті, ймовірно, загинули десятки тисяч людей.

Зеленський: Ніхто не знає, скільки людей убито в Маріуполі

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC. Глава держави сказав, що в Маріуполі зруйновано 95% усіх будівель.

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95% усіх будівель, 95% зруйновано у Маріуполі! Це одне з найбільших міст не лише в Україні, а й у Європі. 500 тисяч мешканців. 500 тисяч людей!,

– заявив президент.

За словами Зеленського, ніхто не знає, скільки з них убито. "Ніхто не знає, скільки людей лишилося", – додав він.

Глава держави зауважив, що з Маріуполя евакуювалися "десятки, сотні тисяч людей". Та водночас, як сказав Зеленський, "у Маріуполі, можливо, загинули десятки тисяч людей".

Не відомо про долю людей, яких примусово депортували до Росії

Також президент заявив, що в Україні не відомо про долю людей, яких примусово депортували до Росії. Зеленський повідомив, що йдеться про десятки тисяч людей.

Як розповів президент, їм змінювали документи, деяким давали російські паспорти, завозили до російської глибинки, когось до таборів, когось – до інших місць.

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