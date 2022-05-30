Знищений командний пункт росіян і готовність Польщі бути гарантом: основне за 96 день війни

В Україні триває 96-ий день повномасштабної війни з Росією. Наші воїни продовжують давати героїчну відсіч ворогу.

Ми стаємо на ще один день ближчими до перемоги. Про основні події 30 травня читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Ворог посилює оборону, ЗСУ ж продовжують наступальні дії: що відбувалося на Півдні 29 травня

05:19 На Півдні вночі 30 травня були тривалі повітряні тривоги. Згодом жителі Одеси повідомили, що в місті лунають вибухи.

05:09 Інститут з вивчення війни опублікував припущення, чому ЗСУ ходять у контратаки на Півдні. Це необхідно, щоб порушити плани Росії, тобто бажання контролювати окуповані території на південному напрямку.

04:26 Українські воїни 29 травня знищили командний пункт підрозділу загарбників на Півдні. Вони намагаються не допустити переміщення резервів окупаційної армії.

03:58 Президент Польщі заявив, що його країна готова виступити гарантом безпеки для України.

Польща братиме участь в цій справі, якщо: Україна запропонує бути гарантом безпеки та гарантом миру, коли війна закінчиться; такі умови мирного договору будуть ухвалені.

02:16 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем. Зокрема, мовилося про якомога швидше узгодження 6 пакету санкцій ЄС проти Росії.

00:44 Українські захисники 29 травня знищили 5 ворожих безпілотників. Окрім цього, бійці ліквідували ротно-тактичну групу та склад боєприпасів російських окупантів.