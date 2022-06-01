Авіаудар по цистерні з азотом в Сєвєродонецьку, нафтове ембарго від ЄС: основне за 97 день війни

Українські захисники вже 97 днів дають відсіч російським загарбникам. Ми стали ще на один крок ближче до перемоги.

Це вдається завдяки мужності й об'єднанню нашого народу, а також підтримці світової спільноти. Про основні події 31 травня читайте у матеріалі 24 каналу.

Попередня доба Росіяни на околицях Сєвєродонецька та обстріл евакуаційного авто: основне за 96 день війни

23:55 Українські захисники із зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" повідомили про збиття російського гелікоптера Ка-52 "Алігатор" з ПЗРК "Ігла".

23:49 Велика Британія та ЄС узгодили заборону на страхування суден, які перевозять російську нафту. Таким чином Москву виключили з життєво важливого страхового ринку Lloyd's of London.

22:24 Вечірнє звернення Володимира Зеленського. Головні тези:

Зеленський привітав ухвалення нафтового ембарго у межах шостого пакета санкцій ЄС проти Росії. Однак президент наголосив, що одразу після схвалення шостого, почнеться робота над сьомим.

Ситуація на Донбасі дуже складна. Хаотичні авіаудари по хімічному підприємству в Сєвєродонецьку президент назвав божевіллям.

Водночас президент відзначив, що в ЗСУ є успіхи на Харківщині та Херсонщині. Крім того, тиск окупантів наші війська стримують і на Запоріжжі.

Зеленський закликав не підганяти ЗСУ через прагнення чимшвидше завершити війну. Президент зазначив, що кожен хоче звільнення територій чимшвидше, але ми повинні цінувати життя наших воїнів.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

22:20 Оперативне командування "Схід" прозвітувало про знищення ворожого складу з боєприпасами, 1 бронетранспортера та ліквідацію 22 окупантів.

22:18 Угрупування Об'єднаних сил відзвітувало про відбиття 9 атак окупантів. Крім того, наші захисники знищили близько 30 одиниць ворожої техніки.

22:15 Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на черговий вкид російської пропаганди – секретар російського радбезу Микола Патрушев заявив, що нібито "Польща почала захоплення України". Подоляк поглузував з цього фейку та назвав його галюцинацією російських ЗМІ.

21:59 Пані посол США в Україні Бріджит Брінк здійснила першу поїздку за межі Києва. Дипломатка відвідала Гостомель та побувала на аеродромі, за який точилися бої. Брінк зазначила, що зараз вирішальна битва триває на Донбасі, тому вона думками там.

21:57 Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що зараз ЄС розглядає можливість введення "вторинних санкцій" щодо російської нафти, щоб унеможливити купівлю "чорного золота" з Росії поза межами Євросоюзу.

21:39 Російські окупанти обстріляли Криворізький район на Дніпропетровщині. По одному із сіл росіяни били мінометами.

20:57 Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що більша частина Сєвєродонецька, на жаль, під контролем росіян. Бої за місто тривають, однак воно не оточене.

20:47 Оперативне командування "Північ" повідомило про черговий обстріл Сумщини з території Росії. Протягом години з 17:15 по 18:15 спостерігачі зафіксували щонайменше 16 вибухів.

20:44 Людмила Денісова заявила, що оскаржуватиме своє звільнення з посади уповноваженої з прав людини в суді.

20:38 Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна працює над операцією під егідою ООН та за участю партнерів для експорту зерна.

20:11 Виконуючий обов'язки голови "Енергоатому" Петро Котін заявив, що 4 працівників "Росатому", які перебували на Рівненській АЕС, обміняли на українців. Деталей обміну Котін не повідомив.

19:58 СБУ затримала провідного інженера-конструктора "Антонова" за підтримку Росії у війні. Він виправдовував та підтримував війну Росії проти України та закликав Путіна надати йому російське громадянство.

19:28 Кореспондент ВВС Квентін Соммервіль опублікував відео з дрона, який пролетів над зруйнованим Рубіжним на Луганщині.

18:52 Під час спільної пресконфекренції з президенткою Словаччини Зузаною Чапуровою глава нашої держави Володимир Зеленський повідомив про те, що Словаччина погодилася організувати нові хаби та маршрути для того, щоб Україна могла експортувати продовольство. Президент України наголосив, що це рішення важливе на тлі глобальної продовольчої кризи, яка виникає через блокування Росією українських портів.

18:43 У МВС повідомили, що внаслідок нічного ракетного обстрілу Слов'янська є жертви та поранені, однак їхню точну кількість зараз встановлюють.

18:30 Зведення Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті станом на 18:00:

У Білорусі із баз зберігання зняли танки і БМП, Росія може поповнювати ними запаси;

Росіяни обстріляли позиції ЗСУ на Сумщині з літаків Су-30СМ;

Окупанти готуються відновити наступ на Ізюм і Слов’янськ;

Росіяни проводять активні штурмові дії на Сєвєродонецькому і Бахмутському напрямках;

На Південнобузькому напрямку ворог веде оборону і мінує річку Інгулець.

18:23 Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримає фінансову допомогу від Канади у розмірі 800 мільйонів доларів. Крім того, 330 мільйонів євро підтримки надасть Європейський Союз.

18:19 Державне бюро розслідувань отримало дозвіл Печерського суду на здійснення спеціального досудового розслідування у справі щодо колишнього очільника уряду України Миколи Азарова. Мова йде про "Харківські угоди" 2010 року, для підписання яких ексочільник уряду створив усі умови.

17:47 Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що у Києві будують оборону на випадок повторного наступу російських окупантів.

17:36 У Верховній Раді підтримали зміни до державного бюджету. Так, видатки збільшили загалом на понад 287 мільярдів гривень, з них 5,8 мільярда, зокрема, підуть на "єПідтримку". 247,8 мільярда гривень виділили на сферу безпеки та оборони, 38,42 мільярда – на соціальне забезпечення.

17:32 Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Глава держави висловив подяку колезі за потужну підтримку.

16:58 За даними джерел 24 каналу в розвідці, вже найближчим часом поранених росіян, бойовиків та мобілізованих просто не буде чим рятувати, оскільки на тимчасово окупованих територіях закінчуються комплекти для переливання крові та навіть сама донорська кров.

16:47 В Офісі генпрокурора повідомили про відкриття кримінального провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни через вбивство окупантами французького журналіста Фредеріка Леклерка.

16:44 Очільник "Енергоатому" Петро Котін повідомив, що російські окупанти в Енергодарі вирішили зробити військову базу на Запорізькій АЕС.

16:27 В ОК "Південь" повідомили про те, що російські окупанти обстріляли Очаків забороненими касетними снарядами та застосували реактивні системи залпового вогню "Смерч" та "Ураган".

16:08 У Херсоні окупанти оголосили про нібито перехід на рублі, однак продовжують розраховуватися гривнями.

15:56 Верховна Рада звернулася до ЮНЕСКО щодо позбавлення Росії статусу держави-члена організації.

15:49 Болгарію також звільнили від нафтового ембарго. Причиною стала залежність країни від російських енергоресурсів. Тому Болгарії дали час для адаптації.

15:33 Військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що зараз Росія зосередила найбільше сил з початку повномасштабного вторгнення.

15:32 У Мінцифри повідомили, що з 23 до 29 травня було атаковано понад 800 російських онлайн-ресурсів, що є рекордом за час повномасштабної війни.

15:18 Оперативне командування "Південь" повідомило про успішну ліквідацію двох ворожих складів з боєприпасами та 16 окупантів, 1 САУ та 9 одиниць техніки.

Крім того, в командуванні поінформували також про суттєве ускладнення ситуації на Херсонщині – через дії окупантів область залишилася без газу, води та світла.

15:14 Президентка Словаччини Зузана Чапутова відвідала Україну та навіть виступила у Верховній Раді. Там вона заявила, що Україна захищає всю Європу, а Путіна порівняла з Гітлером.

Зустріч Зеленського і Чапутової: дивіться відео

14:56 Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої з прав людини. Серед претензій, які озвучили нардепи – Денісова не долучалася до організації гуманітарних маршрутів, обміну полонених та протидії депортації українців.

14:42 Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов пояснив, що точкою неповернення у перемовинах з Росією стали звірства окупантів у Бучі.

14:06 Російські окупанти касетними снарядами обстріляли Харківщину, через що загинула 1 людина і ще 4 зазнали поранень. Допомогу постраждалим надавали прикордонники.

13:48 Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти мають плани на врожай мелітопольської черешні. Росіяни зібрали фермерів і сказали, що ягоди реалізовуватимуть самі. Люди бояться, що залишаться без грошей.

13:27 Через обстріли росіян стався витік аміаку у Бахмутському районі. Глава Донецької ОВА Павло Кириленко запевнив, що ситуація під контролем. Більшість населених пунктів перебуває поза зоною ураження.

13:24 Українські партизани неабияк налякали так звану "владу" на окупованих територіях України. Колаборантка Галина Данильченко, яку росіяни "поставили" у Мелітополі, вже не рада своїй посаді та хоче у відставку.

12:42 За останню добу росіяни обстріляли одразу 12 населених пунктів Донецької області. Внаслідок цих атак є загиблі та поранені, проте їхня точна кількість невідома.

12:40 Українські захисники знищили великий загін вагнерівців на Донбасі. Про це свідчить розмова російських військових, яку перехопили співробітники СБУ.

12:19 Як стверджують джерела у спецслужбах, окупанти хочуть відключити Каховську ГЕС від української мережі та перепідключити до Криму. ГЕС перебуває під контролем росіян з 24 лютого.

11:54 Ще двоє російських військових отримали вироки за свої злочини на українській землі. Олександра Іванова та Олександра Бобикіна засудили до 11,5 років ув'язнення.

11:46 Президент Росії встановив терміни для захоплення українського Донбасу. Так, Володимир Путін хоче, аби Луганщина потрапила під повний контроль росіян до 1 червня, а Донеччина – до 1 липня.

11:35 Державне бюро розслідувань викриває зрадників, які перейшли на бік окупантів з 2014 року. У ДБР повідомили про 2 військових, які зараз служать в російській армії і воюють проти України.

11:00 За даними джерел в українських спецслужбах, російські контрактники багато недоотримують за війну в Україні. Найбільше невдоволення у тих росіян, які підписали короткостроковий контракт. Офіційно розірвати його, перебуваючи на фронті, окупанти не можуть.

10:59 Напередодні росіяни обстріляли Очаків, що на Миколаївщині. Внаслідок цього частина місцевих жителів залишилась без газо- та електропостачання. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

10:34 У Силах оборони Півдня кажуть, що росіянам не вистачає запчастин, отож вони намагаються витягнути з дна "судна-потопельники".

10:24 Станом на 31 травня українські військові знищили 30 500 окупантів. Це лише попередні підрахунки, адже бойові дії активно ведуть.

Які втрати окупантів у техніці:

танків – 1 358,

бойових броньованих машин – 3 302,

артилерійських систем – 649,

РСЗВ – 207,

засобів ППО – 93,

літаків – 208,

гелікоптерів – 174,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 515,

крилатих ракет – 120,

кораблів та катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 275,

спеціальної техніки – 48.

10:13 В окупантів очевидні проблеми із забезпеченням на Херсонщині. У перехопленнях, які оприлюднила СБУ, росіяни зізнаються, що з'їли йоркширського тер'єра.

09:50 У Чорному морі залишився лише один російський корабель з крилатими ракетами. Решта відійшли до узбережжя окупованого Криму.

09:10 Координаційний штаб щодо звільнення українських військовополонених очолив голову Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. На цій посаді він змінив віцепрем'єрку Ірину Верещук.

09:02 Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що окупанти готують зачистку Сєвєродонецька, проте оточення місту не загрожує. Наразі росіяни контролюють вже частину обласного центру Луганщини. Зараз у Сєвєродонецьку залишається близько 15 тисяч місцевих жителів.

09:01 Росіяни обстріляли ракетами Сумську область, при цьому ворожі літаки не перетинали державний кордон. Також одразу після цього російські війська відкрили вогонь з САУ по прикордонню.

08:27 В тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, росіяни глушать український мобільний зв'язок. Натомість вони нав'язують своїх операторів – як мобільного зв'язку, так і інтернету.

08:24 Окупанти вивозять із майже знищеного Маріуполя метал. Перше судно з краденим вийшло з порту міста напередодні.

08:20 Українська влада не може встановити точну кількість жертв серед цивільного населення у Сєвєродонецьку. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай каже, що мовиться про ті райони, куди вже увійшли російські бойовики.

08:03 Російські війська завдали ракетного удару по Слов'янську, що на Донеччині. Загинули щонайменше 3 людей. За попередньою інформацією, принаймні 6 осіб отримали поранення.

06:59 У Генштабі ЗСУ розповіли, що ворог продовжує докладати максимум зусиль, аби встановити контроль над Сєвєродонецьком. Триває штурм Сєвєродонецька та Тошківки. Також противник проводить розвідку для наступу на Лиманському напрямку, проте спроби діяти успіху не мали.

На Слобожанському напрямку росіяни стягують війська та техніку. Саме через Харківську область вороже озброєння йде на Донбас.

06:50 Цинізм окупантів не має меж. Росіяни знайшли у практично вщент знищеному Маріуполі вцілілі тролейбуси. Вони перефарбували їх та вивезли з міста – на територію окупованого Донецька.

06:49 В Інституті вивчення війни кажуть, що моральний дух російських військ ще падатиме. Причина – велика кількість бойових втрат. Це значно вплине на здатність до управління силами ворога.

05:37 У ЗСУ розповіли про ситуацію на Півдні та в морській акваторії. Українські військові кажуть, що ворог направив до острова Зміїний одразу кілька бойових кораблів. Водночас ворожі судна тримають дистанцію від українського берега. Через шторм на узбережжя Одещини викинуло багато мін.

04:47 Командування "Південь" підбило свої здобутки за попередній день. Його підрозділи ліквідували:

78 росіян;

8 танків;

2 гаубиці;

самохідну гармату "Піон";

2 реактивні системи залпового вогню "Град".

03:39 Стало відомо, що від Путіна пішов впливовий радник, який працював із ним з 2000 року – Валентин Юмашев. Інформацію журналістам підтвердила перша заступниця виконавчого директора "Єльцин-центру" Людмила Телень та ще одне анонімне джерело.

02:06 Євросоюз та G7 нададуть Україні 9 мільярдів євро фінансової допомоги. Рішення про це ухвалили після виступу Володимира Зеленського на засіданні Європейської ради.

01:00 Журналісти BBC дізнались імена 3052 російських військових, яких ліквідували в Україні після 24 лютого. Ідентифікували лише тих, про яких офіційно заявила російська влада. Справжня кількість вбитих окупантів приблизно в 10 разів більша.

00:59 Євросоюз досягнув угоди про заборону експорту російської нафти. Це буде часткове обмеження, яке дозволить зменшити постачання ресурсу з Росії в Європу на 2/3. Ембарго було необхідним, щоб накласти на Росію 6 пакет.

У новому списку обмежень також передбачене: