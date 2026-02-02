Укр Рус
2 лютого, 12:19
Китай допоміг Росії втричі збільшити виробництво ракет для "Іскандерів"

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • Експорт із Китаю дозволив Росії втричі збільшити виробництво балістичних ракет 9М723 для комплексу "Іскандер-М".
  • Китай надає Росії критично важливі матеріали, такі як перхлорат амонію, та інше обладнання, необхідне для виробництва ракет і безпілотників.

Експорт із Китаю втричі збільшив виробництво балістичних ракет для комплексу "Іскандер-М" у Росії. Ключову роль відіграло постачання важливих матеріалів подвійного призначення, без яких виробництво було б неможливим.

Проте це лише частина масштабної допомоги КНР російському військово-промисловому комплексу. Про це повідомляє Defense Express.

Яку роль відіграє Китай у виробництві російських ракет?

Експорт із Китаю суттєво вплинув на здатність Росії нарощувати виробництво ракет. Аналітичний центр CSIS зафіксував, що завдяки поставкам із КНР обсяги були значно збільшені порівняно з початком повномасштабної війни. 

Зокрема, починаючи з лютого 2022 року й на той момент Росія виготовила усього 36 балістичних ракет 9М723, що входять до складу оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М", при витраті аж 744 за вказаний період. Водночас уже в листопаді 2023 року мова була про обсяг виробництва аж 30 снарядів цього типу щомісяця. Тобто виготовлення 9М723 зросло втричі. 

Крім того, Китай надав Росії критично важливі ресурси – передусім 70 % імпорту перхлорату амонію у 2024 році, який є основою твердого ракетного палива. У доповнення до цього Піднебесна значно розширила постачання товарів подвійного призначення, включно з високотехнологічним обладнанням, необхідним для виробництва ракет та безпілотників.

Як ще розширюються російські можливості завдяки Китаю?

  • Видання The Telegraph повідомило, що саме з Китаю в Росію надходять верстати з числовим програмним управлінням і спецобладнання, які застосовуються для виготовлення "Орешника". Видання підрахувало, що вартість цих компонентів становить понад 10 мільярдів доларів. Також Москва отримує від китайського союзника плати плати пам'яті для високоточної зброї та винищувачів.

  • Китай може допомагати Росії вдосконалювати "Шахеди". Як пояснив полковник запасу ЗСУ Роман Світан, йдеться про удосконалення управління БпЛА, а для цього використовується mesh-зв'язок або прямий з ретрансляторами, чи зв'язок із супутником.

  • Наприкінці грудня 2025 року Зеленський наголосив, що спостерігається збільшення зв'язків Росії із суб'єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки. Він констатував, що були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками й російськими влучаннями по відповідних енергооб'єктах.