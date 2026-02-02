Китай допоміг Росії втричі збільшити виробництво ракет для "Іскандерів"
- Експорт із Китаю дозволив Росії втричі збільшити виробництво балістичних ракет 9М723 для комплексу "Іскандер-М".
- Китай надає Росії критично важливі матеріали, такі як перхлорат амонію, та інше обладнання, необхідне для виробництва ракет і безпілотників.
Експорт із Китаю втричі збільшив виробництво балістичних ракет для комплексу "Іскандер-М" у Росії. Ключову роль відіграло постачання важливих матеріалів подвійного призначення, без яких виробництво було б неможливим.
Проте це лише частина масштабної допомоги КНР російському військово-промисловому комплексу. Про це повідомляє Defense Express.
Яку роль відіграє Китай у виробництві російських ракет?
Експорт із Китаю суттєво вплинув на здатність Росії нарощувати виробництво ракет. Аналітичний центр CSIS зафіксував, що завдяки поставкам із КНР обсяги були значно збільшені порівняно з початком повномасштабної війни.
Зокрема, починаючи з лютого 2022 року й на той момент Росія виготовила усього 36 балістичних ракет 9М723, що входять до складу оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М", при витраті аж 744 за вказаний період. Водночас уже в листопаді 2023 року мова була про обсяг виробництва аж 30 снарядів цього типу щомісяця. Тобто виготовлення 9М723 зросло втричі.
Крім того, Китай надав Росії критично важливі ресурси – передусім 70 % імпорту перхлорату амонію у 2024 році, який є основою твердого ракетного палива. У доповнення до цього Піднебесна значно розширила постачання товарів подвійного призначення, включно з високотехнологічним обладнанням, необхідним для виробництва ракет та безпілотників.
Як ще розширюються російські можливості завдяки Китаю?
Видання The Telegraph повідомило, що саме з Китаю в Росію надходять верстати з числовим програмним управлінням і спецобладнання, які застосовуються для виготовлення "Орешника". Видання підрахувало, що вартість цих компонентів становить понад 10 мільярдів доларів. Також Москва отримує від китайського союзника плати плати пам'яті для високоточної зброї та винищувачів.
Китай може допомагати Росії вдосконалювати "Шахеди". Як пояснив полковник запасу ЗСУ Роман Світан, йдеться про удосконалення управління БпЛА, а для цього використовується mesh-зв'язок або прямий з ретрансляторами, чи зв'язок із супутником.
Наприкінці грудня 2025 року Зеленський наголосив, що спостерігається збільшення зв'язків Росії із суб'єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки. Він констатував, що були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками й російськими влучаннями по відповідних енергооб'єктах.