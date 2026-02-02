Китай допоміг Росії втричі збільшити виробництво ракет для "Іскандерів"

Експорт із Китаю втричі збільшив виробництво балістичних ракет для комплексу "Іскандер-М" у Росії. Ключову роль відіграло постачання важливих матеріалів подвійного призначення, без яких виробництво було б неможливим.

Проте це лише частина масштабної допомоги КНР російському військово-промисловому комплексу. Про це повідомляє Defense Express.

Яку роль відіграє Китай у виробництві російських ракет?

Експорт із Китаю суттєво вплинув на здатність Росії нарощувати виробництво ракет. Аналітичний центр CSIS зафіксував, що завдяки поставкам із КНР обсяги були значно збільшені порівняно з початком повномасштабної війни.

Зокрема, починаючи з лютого 2022 року й на той момент Росія виготовила усього 36 балістичних ракет 9М723, що входять до складу оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М", при витраті аж 744 за вказаний період. Водночас уже в листопаді 2023 року мова була про обсяг виробництва аж 30 снарядів цього типу щомісяця. Тобто виготовлення 9М723 зросло втричі.

Крім того, Китай надав Росії критично важливі ресурси – передусім 70 % імпорту перхлорату амонію у 2024 році, який є основою твердого ракетного палива. У доповнення до цього Піднебесна значно розширила постачання товарів подвійного призначення, включно з високотехнологічним обладнанням, необхідним для виробництва ракет та безпілотників.

Як ще розширюються російські можливості завдяки Китаю?