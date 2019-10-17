Я б не пішов, – Шуфрич прокоментував звільнення на каналах Медведчука
Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич не розуміє причин масового звільнення журналістів із телеканалів, які належать соратнику Віктора Медведчука.
Шуфрич "на їхньому місці нікуди б не пішов" і причини такого рішення "зрозуміти важко", про це він сказав у програмі "Рольові ігри".
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Водночас нардеп, який до того ж очолює комітет з питань свободи слова, вважає прив’язку телеканалів соратника Медведчука до самого Медведчука "умовною".
Ми можемо їх конкретно прив’язувати до Тараса Козака, який є не чужою нам людино. Близькою, я не заперечую,
– пояснив він.
Проросійський політик та член партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктор Медвечук де-юре не володіє жодним медіахолдингом. Проте де-факто під його контролем перебувають вже три інформаційні телеканали. Йдеться про NewsOne, "112 Україна" і ZIK. Ними за документами володіє народний депутат VIII-ого скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного блоку" та права рука Медведчука Тарас Козак
Причин для звільнення журналістів, як це сталось із телекнаалом ZIK після зміни власника, Шуфрич не бачить.
"Я зараз не хочу їх звинувачувати через повагу до них, але я б з моїм характером не звільнився. Я б примусив, щоб мене звільняли", – сказав нардеп від "Опозиційної платформи – за життя".
Він заявив, що "відстоював би своє право на подання інформації, як вважає за необхідне і можливе". Шуфрич додав, що каже про звільнення журналістів "із жалем".
Якби Медведчука обрали президентом України, вони з країни поїхали чи як?
– додав Шуфрич.
Важливо: Протидія впливу Росії: Рада створила ТСК, яка займеться NewsOne, 112 Україна і ZiK
Що треба знати про ZIK і зміну власників?
- Раніше ZIK пов’язували з іменем львівського бізнесмена Петра Димінського, щоправда наприкінці березня 2019 року він вийшов зі складу власників телеканалу. Однак кінцевими бенефіціарами все ж залишилася його сім'я: Димінські Олена, Жанна та Анастасія.
- Зараз Петро Димінський перебуває за кордоном. Виїхав він за межі України після смертельної ДТП на Львівщині, коли у серпні 2017 року Mercedes, що йому належить, врізався у легковик. За кермом останнього була 31-річна Наталія Тріла: жінка, на жаль, загинула на місці.
- У червні 2018 року власником ZIK став Тарас Козак. Тоді родина Димінськи, подякували колективу телеканалу та побажали успіхів Тарасу Козаку та ZІК.
- Після того, як Козак купив ZIK, звідти звільнилась величезна купа журналістів, зокрема топ-менеджмент.
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