Я б не пішов, – Шуфрич прокоментував звільнення на каналах Медведчука

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич не розуміє причин масового звільнення журналістів із телеканалів, які належать соратнику Віктора Медведчука.

Шуфрич "на їхньому місці нікуди б не пішов" і причини такого рішення "зрозуміти важко", про це він сказав у програмі "Рольові ігри".

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Водночас нардеп, який до того ж очолює комітет з питань свободи слова, вважає прив’язку телеканалів соратника Медведчука до самого Медведчука "умовною".

Ми можемо їх конкретно прив’язувати до Тараса Козака, який є не чужою нам людино. Близькою, я не заперечую,

– пояснив він.

Проросійський політик та член партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктор Медвечук де-юре не володіє жодним медіахолдингом. Проте де-факто під його контролем перебувають вже три інформаційні телеканали. Йдеться про NewsOne, "112 Україна" і ZIK. Ними за документами володіє народний депутат VIII-ого скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного блоку" та права рука Медведчука Тарас Козак

Причин для звільнення журналістів, як це сталось із телекнаалом ZIK після зміни власника, Шуфрич не бачить.

"Я зараз не хочу їх звинувачувати через повагу до них, але я б з моїм характером не звільнився. Я б примусив, щоб мене звільняли", – сказав нардеп від "Опозиційної платформи – за життя".

Він заявив, що "відстоював би своє право на подання інформації, як вважає за необхідне і можливе". Шуфрич додав, що каже про звільнення журналістів "із жалем".

Якби Медведчука обрали президентом України, вони з країни поїхали чи як?

– додав Шуфрич.

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Що треба знати про ZIK і зміну власників?