До 200 балістичних ракет за одну атаку: військовослужбовець ЗСУ розкрив, чи здатна на це Росія

Росія посилює ракетні обстріли України, збільшуючи кількість засобів, які вона використовує для атак. Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді вважає, що ворог планує запускати за один раз 200 ракет.

Військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко у розмові з 24 Каналом зазначив, чи здатна Росія застосовувати під час однієї атаки 200 саме балістичних ракет. Він також пояснив, як вплинула українська операція "Павутина" на спроможність ворога здійснювати ракетні обстріли.

Росія не може компенсувати нестачу літаків

Мусієнко підкреслив, що за останні місяці зростає кількість застосування противником балістики. Також, за даними розвідки, росіяни накопичили на сьогодні 130 балістичних ракет. Їхнє ж виробництво залишилося на рівні 60 ракет на місяць, але у липні цей показник становив 65 одиниць. Тому по балістиці істотного зростання немає, водночас воно є по крилатих ракетах, які накопичуються.

Чи може ворог вийти на показник застосування до 200 ракет раз на місяць під час масованої атаки? Щодо балістики, то – дуже сумнівно за сьогоднішніх запасів. Цифри, які дає розвідка, говорять про те, що це неможливо. Щодо комбінованої атаки, коли запускаються за один раз 200 ракет і балістичних, і крилатих, – також доволі складно. Росіянам не вистачає носіїв насамперед крилатих ракет,

– зауважив військовослужбовець.

Це відбувається внаслідок спецоперації "Павутина", яку провела Україна, уразивши російську авіацію. Наразі Росія, за його словами, не може компенсувати нестачу літаків. У 2022, 2023 і навіть 2024 роках ворог застосовував по 120, 130, 140 крилатих ракет різних типів, зокрема, Х-101 повітряного базування, "Калібр". Такі атаки відбувалися два-три рази на місяць.

Після спецоперації "Павутина" такої кількості крилатих ракет не застосовувалось. Тому що, на його думку, якщо пускові установки для балістичних ракет росіяни можуть продовжувати виготовляти, то з носіями крилатих ракет у них проблеми.

Як протидіяти ударам балістики?

Щодо протидії балістиці, то, як вважає Мусієнко, українським силам потрібно концентруватися на тому, що вже робиться і продовжувати це, щоб ворог не мав успіхів. Зокрема, у ніч на 10 серпня противник планував здійснити атаку балістичними ракетами по Україні, але щось пішло не так.

Тому що Силам оборони вдалося перевантажити повітряний простір у Брянській, Курській і Бєлгородській областях так, що росіяни взагалі не дуже розуміли, що у них відбувається на радарах. Зокрема, почалf дуже інтенсивно працювати їхня ППО, і було ухвалено рішення, як відзначив він, цей залп із 20 – 25 балістичних ракет щонайменше відкласти.

Військовослужбовець пояснив, чи може ворог запускати по 200 ракет за одну атаку: дивіться відео

Крім того, Україна вживає інших заходів. За повідомленням Повітряних сил, за минулі три-чотири доби не всі ворожі ракети досягли цілей. Проте наразі, як вважає він, не треба давати деталі щодо цієї ситуації. Але очевидно, що відповідна робота проводиться.

Також важливий напрямок протидії ракетним обстрілам ворога – удари по його пускових установках. І в цьому напрямку, за словами військовослужбовця, також діють українські сили.

Наприклад, в окупованому Криму за останній час було уражено російські пускові установки С-400. Важливо, що ураженню цих зенітно-ракетних комплексів передувала кількамісячна доволі серйозна робота всіх складових Сил оборони України щодо зменшення потенціалу протиповітряної оборони ворога. І тепер є результат,

– зазначив Олександр Мусієнко.

Проте удари по пускових установках у Брянській, Курській, Воронезькій областях доволі складно здійснити, адже там додалися комплекси С-400, які працюють по наземних цілях. У цих регіонах доволі лісиста місцевість, особливо у Брянській області.

Також, за його словами, там – висока зона дії систем радіоелектронної боротьби й певна кількість систем протиповітряної оборони, які прикривають ворога. Однак попри це вже є певні напрацювання, яким чином діяти українським військовим, щоб вражати системи протиповітряної оборони.

Він додав, що для цього потрібна велика кількість засобів, які будуть виявляти ці системи під час їхньої роботи й надалі вражати. Найближчим часом, ймовірно, побачимо в цьому напрямку хороші результати.