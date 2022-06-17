Аби далі грабувати Донбас: Пушилін намагається домовитися з Кремлем та залишитися на "посаді"

Становище ватажка терористів Дениса Пушиліна стало вкрай хитким через невдоволення керівництва загальною ситуацією на війні. Крім того, у Путіна планують анексувати всю захоплену територію та замінити маріонеткову "владу" на російських посадовців.

За даними джерел 24 каналу в розвідці, віднедавна російські куратори почали достатньо потужно тиснути на Пушиліна, аби той приймав рішення, які йому не подобаються. Так, ватажку бойовиків довелося звільнити "уряд" бананової республіки та віддати російським генералам ринок металобрухту.

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Крім того, ватажок так званої "ДНР" зовсім не задоволений планами нового куратора ОРДЛО Кірієнка по заміщенню місцевої "поліції" та "чиновників" на повністю підконтрольних Кремлю росіян.

Донеччани ненавидять Пушиліна та його команду

Як стверджують у розвідці, на початку червня московські куратори пояснили Пушиліну, що його справи є кепськими. Очільника окупованої території Донеччина можуть зробити цапом-відбувайлом та звинуватити у непомірній корупції та провалі розвитку "республіки".

Аби виправдати вже неприкриту передачу квазіутворення під повний контроль Росії, а також провал війська загарбників, московські високопосадовці можуть змінити риторику пропагандистів.

Путіну набагато зручніше пояснити неспроможність швидкого захоплення всієї Донецької області саме слабкістю "армії" недореспубліки. Мовляв, Росія допомагала "ДНР" грошима, але їх викрадали корумповані донецькі "чиновники" під керівництвом Пушиліна. Тому все місцеве "військо" опинилося у вкрай жалюгідному стані.

Росіянам простіше сказати, що у жителів Донбасу майбутнє вкрав саме Пушилін, ніж визнати, що шахтарський край опинився у тотальному занепаді завдяки ідеї відокремлення від України.

Заміна всіх лідерів угруповання під назвою "ДНР" буде зручною для Росії й у контексті придушення соціального вибуху. Адже зараз всі жителі окупованих територій щиро ненавидять Пушиліна та все його оточення. Проведення тотальної мобілізації, закриття багатьох підприємств, існування без води та доступу до медицини – у всьому цьому донеччани звинувачують саме свого "лідера". Крім того, всі місцеві бачать, як воєнкоми не чіпають наближених до місцевої "еліти" чоловіків. І доки звичайні шахтарі вимушено гинуть на передовій, оточення ватажка окупованої Донеччини лише збагачується та роздає дурні анонси покращення життя.

Пушилін хоче купити собі "посаду"

Звісно, можливе "звільнення" зі всіма наслідками неабияк лякає як самого Пушиліна, так і його найближче оточення. Адже за кілька років "керівництва" недореспублікою ватажок терористів підім'яв під себе ледве не весь бізнес окупованої Донеччини. Пушилін звик до гарного життя та шаленого збагачення, але розуміння, що його можуть у будь-який момент заарештувати або взагалі вбити, не дає йому спокою.

Через це, за даними розвідки, колаборант намагається відчайдушно домовитися з Кремлем про те, аби його залишили на посаді. Він ледве не щодня спілкується з людьми, які буцімто є посередниками між ним та Москвою, та пропонує віддати чималі гроші та поділити із ними бізнес. В обмін він просить, аби Кремль підтримав його та залишив керувати "республікою".

У якості демонстрації серйозності своїх намірів та платоспроможності 13 червня Пушилін передав громадянину Росії К. мільйон доларів готівкою.