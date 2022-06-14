Аби легалізувати вкрадене: росіяни вигадали, як продавати світу вкрадене з України зерно

Російські загарбники розуміють, що посівна на окупованій ними Херсонщині фактично провалилася, однак не полишають спроб збільшити кількість потенційного врожаю. Паралельно з цим окупанти стрімко ведуть регіон до гуманітарної катастрофи.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, російські варвари досі намагаються примусити аграріїв до посиленного проведення посівної. При цьому фермерам, які погодилися на співпрацю, дозволяють обробляти ту землю, яка їм не належить.

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Через надзвичайний тиск та погрози вбивством кількість аграріїв, які погодилися проводити посівні роботи, постійно збільшується.

Вимагають великих результатів при маленьких можливостях

Загарбники хочуть, аби аграрії швидкоруч засіяли всі можливі для цього площі. Для цього вони загрожують фермерам розстрілами, розправою над сім'ями та співробітниками.

Половину сільгосптехніки російські вояки вже віджали та вивезли через Крим на територію Росії. Крім того, окупанти обіцяють знищити всю техніку, яка залишилася у фермерів у разі відмови від співпраці.

При всьому цьому окупанти найсуворіше заборонили землеробам проводити посівну без відповідної реєстрації.

Людей відправляють до "комендатури" у Новій Каховці, де кожному фермеру в обов'язковому порядку нав'язують російського зернотрейдера.

Згідно з планами росіян, вже восени херсонські аграрії не матимуть жодних шансів продати врожай кудись, окрім як Росії. При цьому вартість зерна визначатимуть виключно окупанти. Звісно ж, вона буде набагато відрізнятися від ринкової вартості.

Крім того, включення у схему російських трейдерів потрібно окупантам для легалізації фактично вкраденого в України врожаю.

На Херсонщині проблеми з продуктами та питною водою

Також загарбники достатньо успішно створюють у тимчасово окупованому регіоні продовольчу кризу. Російські генерали викрадають левову частину гуманітарної допомоги, яку привозять із захопленого Криму.

Чималою проблемою для всього населення Херсонщини є неможливість постачання української продукції. Російських продукти, які завозять загарбники, подекуди не вистачає на всіх. І, звісно ж, херсонці зовсім не бажають купувати хоча б щось російського виробництва без критичної необхідності. Особливо з урахуванням того, що російські продукти відрізняються від українських жахливою якістю та дорогою вартістю.

Втім, найбільш критичною є проблема нестачі питної води. Однак загарбники, звісно, взагалі не збираються вирішувати хоча б якісь побутові проблеми в окупованому ними регіоні. Через це з настанням спеки ситуація значно погіршилася. І страждають від неї як українці, так і російські "Ваньки".

Людям пропонують продати український паспорт, але бажаючих немає

Крім того, нещодавно пропагандисти посилили заклики до населення про зміну українських паспортів на російські. Загарбники обіцяють всім, хто погодиться "отримати громадянство" країни-агресорки, надати 10 тисяч рублів "допомоги". Однак більшість херсонців і без того зовсім не бажають втрачати майбутнє та здавати окупантам українські документи. Тим паче, місцеві мешканці пам'ятають про те, як росіяни видали їм фальшиві купюри.