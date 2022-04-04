Аби Соловйов і Скабєєва могли щось показати, – Ступак припустив, що влаштує Путіна до 9 травня

Володимир Путін планує добитися хоч якоїсь "перемоги" в Україні до 9 травня, яке у Росії є "особливим" днем. Це необхідно, аби кремлівські пропагандисти могли хоч щось показати росіянам.

Про це заявив колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак в ефірі 24 каналу.

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Яка "перемога" влаштує Путіна

На думку Ступака, до 9 травня Путіна щонайменше влаштує вихід військ Росії разом з псевдореспубліками на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Це найменший рівень їхнього успіху, який вони, Соловйов, Скабєєва, зможуть показати по своєму телебаченні й сказати, що чогось досягнули,

– розповів ексспівробітник СБУ.

Водночас максимум для окупантів, який вони можуть ще зробити, аби продати своїй аудиторії – це "пробити" коридор до Криму.

Ступак припустив, яка "перемога" влаштує Путіна до 9 травня: дивіться відео