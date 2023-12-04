Був на Майдані, після 24-го – пішов добровольцем: на війні загинув кримчанин Аблязіс Усеїнов

На Куп'янському напрямку на фронті загинув 39-річний доброволець Аблязіс Усеїнов. Народився Герой у Казахстані та був одним з активних учасників кримськотатарського національного руху.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров 3 грудня повідомив про загибель сержанта Усеїнова, уточнивши, що він боровся проти російських окупантів з 2014 року. Після 24 лютого 2022-го він пішов захищати нашу державу як доброволець.

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Історія кримчанина Аблязіза Усеїнова

В останню земну дорогу полеглого захисника проводжали 3 грудня у Київській області, селі Чайки. Народився Аблязіз Усеїнов 16 вересня 1984 року в Казахстані у родині депортованих кримських татар. Загалом у сім'ї було семеро дітей.

Батько воїна Абляміт Аг'а також був одним з активних учасників кримськотатарського національного руху. Сім'я змогла повернутися на свою батьківщину, Кримський півострів, у 1990 році. Жила у Керчі.

Важливо, що Герой був учасником Революції Гідності, і з 2014 році воював проти загарбників, записавшись добровольцем до складу одного з батальйонів, що тоді формувалися на Майдані.

Маючи досвід учасника бойових дій, Аблязіз Усеїнов завжди брався за виконання відповідальних завдань. Меджліс кримськотатарського народу висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Аблязіса через непоправну втрату,

– констатував Чубаров.

У спільноті "Незламні українці" опублікували фото Аблязіса Усеїнова з часів Революції гідності. Світлина датована 19 лютого 2014 року.



Аблязіз Усеїнов під час Революції Гідності / Фото користувачки зі спільноти "Незламні українці"

Серед нас таких людей – одиниці, що воюють не з "першого" дня війни, а з 2014 року з російським окупантом. Такі, що з Майдану на фронт. Сагол за все. Вічна пам'ять Герою,

– йдеться в пості.

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Додамо, що нещодавно на фронті загинув 19-річний захисник Микола Семчук. Герой боронив нашу державу на Луганщині в районі Сєвєродонецька. Родом військовий був з Верховини, що в Івано-Франківській області.