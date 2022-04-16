Російський олігарх Роман Абрамович бере участь у переговорах між Україною та Росією. У відповідях про його роль лунало завдання комунікатора між сторонами.

Як пояснив Президент України Володимир Зеленський, про нейтралітет Абрамовича говорити не доводиться. У росіян немає нейтральної позиції – кожен відстоює свій інтерес.

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Абрамович у переговорах

Як заявив глава держави, інтереси сторін не можуть співпадати, єдине, в чому зацікавлена Україна – це розв'язання певних питань не військовим шляхом.

Як мені казали, Абрамович представляю ту сторону росіян, які за дипломатичний пошук розв'язання питань та зупинку війни. Ніхто не може гарантувати, що це правда і не якась "гра", але це краще, коли одна сторона за припинення війни, а друга за знищення цілого народу,

– сказав Зеленський.

Також він додав, що Росія поки ще може розраховувати на переговори, але після Бучі, Бородянки та інших міст ці шанси тануть. Тим паче, що ми не знаємо, що окупанти натворили у Маріуполі.

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