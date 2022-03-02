Абрамович терміново продає майно в Лондоні: уряд просять пришвидшити санкції

Російський олігарх Роман Абрамович, якого вважають одним із спонсорів путінського режиму, вирішив терміново продати свій клуб "Челсі", а й також елітну нерухомість у Лондоні. Все через санкції, які накладають на мільярдерів РФ.

Про це повідомив британський депутат Кріс Браянт американським ЗМІ. За його словами, Абрамовач "нажаханий санкціями".

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Тому Браянт звернувся до уряду Британії з публічним закликом діяти якнайшвидше, щоби накласти санкції ще до продажу та запобігти введенню грошей Абрамовича.

Він планує продати свій лондонський будинок вже завтра, і так само – свою квартиру,

– стверджує парламентар.

Зазначимо, що наразі Абрамович не підпав під хвилю санкції ані ЄС (імовірно, через наявність європейського громадянства), ані Британії, але це може змінитися.

Відомо, що вілла Абрамовича у Лондоні налічує 15 спалень та оцінюється у 200 мільйонів доларів. Також йому належить елітний трьоповерховий пентхаус у комплексі Chelsea Waterfront, вартістю 30 мільйонів.

Увесь світ жорстко засуджує цинічне вторгнення російських окупантів на територію України. До суворих санкцій, які вже ввели проти чиновників, олігархів та компаній країни-агресорки, додасться закриття повітряного простору для російських літаків у США.

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