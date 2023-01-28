Абрамович втрачає шанси врятуватися від санкцій як миротворець, – WSJ

Російський олігарх Роман Абрамович ризикує таки відчути дію санкцій, бо його шанси стати посередником у досягненні миру між Україною та Росією падають.

Американське видання The Wall Street Journal пише, що вже майже рік, як Роман Абрамович "безнадійно намагається допомогти зупинити війну в Україні", щоб врятувати свою репутацію на Заході та свої 15 мільярдів доларів – але ця спроба провальна, а тиск на його активи лише зростає.

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Західні чиновники сподівалися, що Абрамович зможе прокласти шлях до переговорів із диктатором Путіним, з яким він має тісні зв'язки.

Однак, з часом надії, що Абрамович може відіграти хоч якусь роль у налагодженні діалогу в умовах війни, зменшились.

Після того, як мирні переговори, які він допоміг організувати у квітні, провалилися, він тепер сприяє укладанню угод щодо обміну полоненими, а також вивезенню зерна з України та аміаку з Росії.

У США утримуються від санкцій проти Абрамовича

Офіційні особи у США заявили, що їхнє ставлення до Абрамовича стає усе більш неоднозначним. Поки що вони утрималися від запровадження санкцій услід за Великою Британією, Канадою та Європою на прохання України.

Україна нещодавно додала Абрамовича до власного санкційного списку, хоча санкції призупинені доти, доки не будуть повернуті всі військовополонені.

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У вересні Абрамович був залучений до обміну полоненими між Україною та Росії. Він допоміг посадити на приватний літак на Півдні Росії 10 людей, серед яких були британські та американські бійці, захоплені в Україні.

Сам Абрамович не повертався до Лондона вже понад рік, і санкції не дозволяють йому туди їздити.

Видання цитує радника Офісу Президента Михайла Подоляка, який зауважував, що у дискусіях між Росією та Україною Абрамович "може відігравати певну роль, але це не та роль посередника, яку він виконував у перших раундах переговорного процесу".

Попри відсутність прогресу у сприянні мирному врегулюванню, "Абрамович залишається посередником, прийнятним для Путіна, України та її союзників, кажуть люди, близькі до Кремля",

– йдеться у статті.

За словами людей, близьких до Абрамовича і Кремля, олігарх зустрічався з Путіним і мав кілька телефонних розмов із ним від початку повномасштабного вторгнення. Він також має прямий зв'язок із керівником адміністрації президента Росії Антоном Вайно.

Яка роль Абрамовича наразі

Журналісти зазначили, що Абрамович доносить українську точку зору безпосередньо до Путіна, а потім передає позицію Кремля безпосередньо до Києва. Олігарх допомагає у проведенні невеликих обмінів полоненими кожні кілька тижнів.

Західні чиновники все ж ставлять під сумнів мотивацію Абрамовича, бо розуміють, що таким чином він намагається уникнути санкцій, а ось близькі до олігарха люди кажуть, що той нібито "одержимий ідеєю врятувати життя і поліпшити умови в Україні".

Тиск на активи Абрамовича зростає

Водночас поки російський олігарх чекає на можливість домовитися про мир, тиск на його активи зростає: прокурори в кількох юрисдикціях намагаються заарештувати частину його статків, щоб профінансувати відбудову України.

Канадський уряд застосував новий закон, щоб спробувати конфіскувати 26 мільйонів доларів, які нібито пов'язані з Абрамовичем. Канада хоче передати ці кошти Україні.

Футбольний клуб "Челсі" продали групі, яку очолює співвласник команди "Лос-Анджелес Доджерс" Тодд Боул, за умови, що близько 3 мільярдів доларів із виручених коштів підуть на допомогу постраждалим у війні в Україні.