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      Абромавичус прокоментував своє можливе прем'єрство

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      Не перебільшував би свої шанси, – Абромавичус про прем'єрство
      Не перебільшував би свої шанси, – Абромавичус про прем'єрство / 24 канал

      Голова наглядової ради Укроборонпрому стверджує, що "не перебільшував би свої шанси" щодо можливого прем'єрства. Однак економічний розвиток чекає країну будь-якому разі.

      Водночас кожного із претендентів оцінює позитивно, про це він сказав у інтерв'ю Радіо НВ.

      Це цікаво: Під опис "ідеального прем'єра" від Зеленського підпадає кілька тисяч фахівців, – Устенко

      Журналістка американського видання Atlantic Council Мелінда Херінг ще перед парламенськими виборами розкрила імена п’яти кандидатів на пост прем'єр-міністра України. Серед них – колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України, е тепер головою наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус

      Я б не перебільшував свої шанси стати наступним прем'єр-міністром України. Але ті всі прізвища, які фігурують останнім часом — я вважаю, що вони всі гідні, і я вважаю, що при призначенні будь-якого так званого технократа з цього списку нас чекає дуже позитивний економічний розвиток в найближчі два роки,
      – вважає Абромавичус.

      Наразі крісло прем’єра – загадка. Президент України вже заявив, що на посаді прем'єра його команда бачить "гуру економіки" – незалежну, сильну людину з професійною освітою, яку поважають в Україні та на Заході.

      Експерти зазначають, що наразі на Банковій лунає кілька прізвищ: Андрій Коболєв, Юрій Вітренко, Владислав Рашкован, Олександр Данилюк та інші.

      Що відомо про кандидатів у прем'єри?Варто зазначити, що після появи версії про п'ятьох потенційних прем'єрів, яка прийшла в Україну зі США, з'явилася інформація про нового кандидата – заступника голови Офісу Президента Олексія Гончарука. До того ж, за словами політичних еспертів та журналістів, прем'єр-міністром може стати і керівник Офісу Президента Андрій Богдан.

      хто стане премєром
      Інформація про п'ятьох потенційних прем'єр-міністрів прийшла в Україну зі США

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Айварас Абромавичус Новий Уряд
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