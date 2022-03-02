Абсолютна більшість українців, думаючи про ситуацію в Україні, відчувають надію

Українці як ніколи згуртувалися після нападу Росії й всією країною відбивають підступну атаку ворога. Думаючи про ситуацію в країні, українці відчувають надію.

Віра у перемогу переважає в усіх регіонах країни

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 1-го березня, відповідно до якого 90%, думаючи про ситуацію в країні, відчувають надію.

Варте уваги 98% українців підтримують ЗСУ, а 95% – Зеленського

Повідомляється, що тільки 5% відчувають розчарування. Кількість тих, хто відчуває надію зросла утричі, якщо порівнювати з довоєнними часами.

"Практично у всіх регіонах спостерігається максимальний рівень відчуття надії", – йдеться у повідомленні.

88% опитаних вірять у те, що Україна відіб'є агресивний напад Росії на територіальну цілісність нашої держави.

Спроби ворога дестабілізувати й посіяти паніку зазнають невдач. За даними соціологів, майже щодня показник віри в те, що Україна відіб'є атаку – зростає.

Лише 10% сьогодні не мають такої впевненості.

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