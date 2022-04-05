Абсолютна неадекватність: Росія вже не приховує, що творить геноцид українського народу

У Росії періодично з'являються спроби громадського обґрунтування "ліквідації української державності". Причому, в дедалі більш жорстких формулюваннях.

Хімічно чистий нацизм

Зараз доходить аж до відвертих заяв (цитата): "денацифікація України – це також її неминуча деєвропеїзація".

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Агентство внутрішнього пропагандистського користування – "РИА Новости" – практично відкрито оголошує офіційну позицію російської держави. Без маскування. Вже без обману.

Відверто так повідомляє, що Росія офіційно хоче знищити Україну. І при цьому Росія офіційно ж збирається тотально геноцидити (вбивати) населення нашої країни.

А додатково планує знищити нам усю інфраструктуру та перетворити країну на зруйновану та випалену пустелю…

Росія буде покарана за геноцид

Висновки? Прості й очевидні. Перше: росіяни офіційно та публічно протоколюють свої заклики до масового вбивства за етнічними, соціальними і навіть (ноу-хау) державницькими ознаками. А це вже конкретна кримінальна практика в міжнародних юрисдикціях. І для держави Росія, і для її представників…

Друге: якість аналітики, так само, як і якість їхньої "інтелектуальної еліти" залишається нижче плінтуса.

Абсолютна неадекватність. Абсолютне нерозуміння України та світу. Абсолютні ізгої. І тому підсумкова ціна для самої Росії буде максимально вбивчою.

Ну, і третє: поки росіяни не перестануть накручувати одне одного власним пропагандистським ідіотизмом, сидячи за сотні кілометрів від ліній фронтів і територій, де вони вже проводять масові акції винищення українців, кількість знищеної живої сили загарбника та бронетехніки зростатиме в геометричній прогресії.

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