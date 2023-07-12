"Абсолютно недостатньо": Дуда прокоментував рішення НАТО щодо України
Президент Польщі Анджей Дуда назвав недостатньо сильним рішення саміту НАТО щодо України і перспектив її членства. Водночас лідер вказав на позитивні результати.
На полях саміту НАТО у Вільнюсі журналісти запитали Дуду, чи вважає він достатнім рішення саміту щодо України, інформує 24 Канал.
Дивіться також "Нас запрошувати не треба, ми проходимо самі": Данілов заявив про перші перемоги України в НАТО
На мою думку, цього абсолютно недостатньо. Сподіваюся, за кілька років Україна буде повноправним членом нашого альянсу,
– відповів президент Польщі.
Він додав, що при цьому шлях України до НАТО після вчорашніх рішень саміту зрозумілий.
"Ми можемо сказати, що рішення прийняте. Щодо графіка – це складно і майже неможливо, якщо враховувати, що для ухвалення рішень у НАТО потрібна одностайність. Зараз триває війна. А під час війни це неможливо", – пояснив Анджей Дуда.
Важливі рішення є
Польське видання PAP також наводить інші коментарі Дуди, де він зауважив, що усунення вимоги Плану дій щодо членства для України – дуже важливий крок, і важливими позитивними рішеннями є також схвалення плану допомоги Україні та створення Ради Україна-НАТО.
Україна не почула конкретики
Попри очікування, наша країна не отримала прямого запрошення до НАТО. Як пояснив генсек НАТО Єнс Столтенберг Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться усі союзники і будуть виконані умови". Але які саме він так і не уточнив.