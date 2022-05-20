Абсолютно пропагандистська теза, – політолог пояснив статтю NYT про "нереальну" перемогу України

Редакція The New York Times опублікувала статтю, де заявила, що американці незабаром можуть втомитися від України. Журналісти вважають, що Володимир Путін не відступить і натякають, що українській владі треба буде йти на компроміси.

Політолог Олег Саакян в ефірі 24 каналу розповів, що російські гроші таки мають певний вплив на Заході.

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"Коли з'являється тріщина, то десятеро біжать за російські гроші вливати туди кип'яток, а інші заморожують. Проте якби все вирішували російські гроші, то світ згодував би нас в перші дні війни, але їх підкупила наша щирість і звитяга", – сказав Саакян.

Не витримує жодної критики

The New York Times вважає, що перемога України не є реалістичною метою. Вони заявили – Росія залишається сильною, а Путін вклав багато особистого престижу, щоб відступити.

Не варто сприймати серйозно цю статтю. Це конкуренція впливів, про яку заявили. Ця теза не витримує жодної критики. Це абсолютно пропагандистська теза. Хочеться запитати цих журналістів: "А що якщо ви помиляєтесь?". Вся логіка статті сиплеться,

– розповів Саакян.

Він вважає, що саме заради цієї тези редакція й опублікувала статтю. Все інше – це лише пояснення і виправдання.

Тривожний дзвінок

Саакян наголосив, що США надали Україні ленд-ліз і це річ, яку просто так назад не заберуть. Це інституційна база, горизонт якої має планування до кінця 2023 року.

Політолог зазначив, що вихід статті збігся з заявами ООН та італійської влади, які хочуть зберегти обличчя Путіна. За словами Саакяна, стаття чітко лягає в логіку того, що Росія та окремі суб'єкти на Заході намагаються розхитати порядок денний.

"Це для нас є тривожним дзвінком з точки зору наростання втомленості на Заході, яке відбуватиметься. Це потребуватиме певних дій з боку України вже зараз, щоб тримати увагу", – сказав політолог.

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