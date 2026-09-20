У свої 18 років Адам Кадиров уже встиг зробити кар'єру, на яку пересічному російському чиновнику може не вистачити всього трудового життя.

Молодший син голови Чечні Рамзана Кадирова встиг стати секретарем Ради безпеки республіки, начальником служби безпеки власного батька, куратором Російського університету спецназу та ще кількох силових відомств. А ще – двічі Героєм Чечні та власником такої кількості орденів і медалей, що точно порахувати їх стає дедалі складніше.

24 Канал розібрав біографію Адама Кадирова, щоб з'ясувати, чому його кітель так стрімко обтяжують усілякими нагородами.

Для чого Рамзан Кадиров вкрав у молодшого сина дитинство й так активно піарить малого, що з того сміються вже навіть зазвичай покірні росіяни, чи стане Кадиров-самий-молодший наступником батька та чи вдасться зберегти монархічний устрій у республіці після смерті чинного голови Чечні – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Орденоносець Путіна: як стрімко розвивалась "кар'єра" Адама Кадирова

Молодший син Рамзана Кадирова – Адам – на видноті з дитинства. Деспотичний батько змушував пухкенького карапуза виходити в ринг, а подекуди й октагон, щоб битися там з іншими дітьми за правилами дорослих, коли тому було не більше десяти. Втім, традиційно сліпа в таких випадках російська феміда ігнорувала. Власне, те саме робить і зараз.

Так само мовчала і "спортивна громадськість", коли 13-річний юнак здобував липові перемоги. Судді буквально обкрадали суперників Кадирова-молодшого, але "всі все розуміли".

Неймовірна перемога Адама Кадирова – дивіться відео:

"Широкій громадськості" Адам Кадиров став відомий лише 3 роки тому. І тут також не обійшлося без кулаків. Щоправда, цього разу хлопчик влучив.

Варто зауважити, що таку собі активну публічну діяльність молодий Кадиров почав з невід'ємної частини образу будь-якого потенційного чеченського лідера – русофобії.

У віці 15 років, у 2023-му, юний Адам Кадиров побив такого собі Микиту Журавля прямо в слідчому ізоляторі. Самого Журавля напередодні затримали та звинуватили у спаленні Корану біля мечеті у Волгограді.

Втім, з невідомих причин росіянина з рідного міста його швиденько перевезли, адже несподівано його справу передали до Чечні.

Микиту Журавля доправили до СІЗО у Грозному, де до нього й завітав неповнолітній син глави республіки. Причому сам Рамзан Кадиров відео з побиттям і опублікував, написавши, що пишається вчинком свого сина. Згодом Кадиров-старший додав, що було б "добре", якби Адам узагалі вбив Журавля.

18+ Відео містить кадри з насильством

Незадоволеними цією ситуацією залишилися самі росіяни, особливо силовики, адже навіть за російськими законами дитина, а нею 15-річний син голови Чечні також є, не може отак просто заходити до СІЗО та бити підслідного, більше того – викраденого з іншої області. Однак, звісно, жодних юридичних наслідків для Адама не настало, і навіть навпаки. Уже за кілька тижнів він отримав звання Героя Чечні. Власне, за побиття нещасного росіянина.

З цього випадку на Адама Кадирова державні та республіканські нагороди почали сипатися з такою швидкістю, що простежити за ними стало вкрай важко. Якоїсь логіки в цих нагородженнях також не простежувалося, адже для деяких із них, як-от "Трудова доблесть Росії", Адам навіть не досяг відповідного віку чи стажу.

У червні 2026 року ситуація остаточно вийшла на якийсь новий рівень: 18-річний Адам став Героєм Чечні вдруге. Цього разу – за "видатні заслуги перед державою", "самовіддане служіння народу" та підтримку російської війни проти України. Другу зірку сину особисто вручив батько. До речі, Рамзан Кадиров також є двічі Героєм Чечні, тож у родині поступово вимальовується ще одна "добра традиція".



Адам Кадиров отримує чергову нагороду / Фото – Telegram

"Золота дитина" та перший після "бога"

Було б легко списати все це на специфічну любов Кадирових до блискучих речей. Тим паче нагородження родичів та найближчих соратників давно перетворилося в Чечні на своєрідний внутрішньосімейний ритуал. Але у випадку Адама цікавішими за медалі є посади, які він поступово обіймає.

У листопаді 2023 року 15-річного Адама призначили керівником відділу безпеки глави Чечні. Пізніше він став куратором створеного у 2023 році батальйону імені Шейха Мансура (важливо не плутати з добровольчим формуванням ічкерійців у складі Збройних сил України, який має майже ідентичну назву), російського університету спецназу, чеченського МВС, Росгвардії та інших силових структур. А у квітні 2025 року, ще до свого 18-річчя, отримав посаду секретаря Ради безпеки Чечні. Попри всю інституційну фейковість самих конструкцій і посад це все одно вражає.

Тобто за зовнішнім цирком із нескінченними орденами простежується значно серйозніша тенденція. Адам Кадиров поступово отримує доступ саме до тієї частини чеченської державної машини, на якій десятиліттями тримається влада його батька, – силовиків.

І тут біографія сина починає підозріло нагадувати біографію чинного голови сім'ї. Рамзан Кадиров також починав не з економічної політики чи муніципального управління. Після переходу Ахмата Кадирова на бік Москви у Другій чеченській війні його син, який, як відомо, свого першого росіянина вбив у 16 років, очолив особисту охорону батька, навколо якої поступово формувалися майбутні "кадирівці".

Після вбивства Ахмата Кадирова у 2004 році саме контроль над озброєними людьми став одним із головних ресурсів, який дозволив Рамзану спочатку фактично, а потім і формально очолити Чечню.

Безумовно, всі ці брязкальця – усього лише публічна частина образу новоспеченого "лідера нації". Питання лише в тому, навіщо сину голови одного з російських регіонів раптом знадобилися власна політична біографія, контроль над силовими структурами та образ майже готового державного діяча.

Річ у тім, що за роки правління його батька у Чечні сформувалася окрема від усієї іншої Росії система, що починає нагадувати радше окрему персоналістську монархію всередині значно більшої персоналістської держави.

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Суто формально Чечня – один із 89 суб'єктів Російської Федерації, а Рамзан Кадиров – такий самий керівник регіону, як десятки інших російських губернаторів. Але на практиці уявити якогось губернатора Тверської області з власною багатотисячною армією, культом особистості та сином, який побив у місцевому СІЗО підозрюваного, доволі складно.

І така особлива модель відносин між Москвою та Грозним почала формуватися ще під час Другої чеченської війни. Батько Рамзана – Ахмат Кадиров – до того був муфтієм Чеченської Республіки Ічкерія та під час Першої чеченської війни виступав проти Росії. Однак наприкінці 1990-х зрадив своїх та перейшов на бік Москви, а у відповідь Кремль призначив його відповідальним за політику так званої чеченізації.

Тобто замість того, щоб нескінченно контролювати республіку російськими військами, Москва передавала дедалі більше повноважень лояльним чеченським елітам. Ті мали самостійно придушити сепаратистів та гарантувати Кремлю стабільність. Натомість федеральний центр забезпечував їх грошима, політичним прикриттям і дедалі меншою увагою до того, якими саме методами ця стабільність досягається. Якщо хто захоче назвати це даниною, яку стала платити Москва за те, щоб бунтівні кавказькі джентльмени вдавали, що та досі все контролює, то не помилиться.



Перша зустріч Рамзана Кадирова з Володимиром Путіним після загибелі Ахмата Кадирова / Фото – kremlin.ru

Після загибелі Ахмата Кадирова внаслідок теракту у 2004 році ця система нікуди не зникла. Навпаки, її успадкував Рамзан. Щоправда, одразу офіційно очолити республіку він не міг – Кадирову було лише 27 років, тоді як російське законодавство вимагало, щоб голова регіону досягнув хоча б 30-річного віку. Тому кілька років Чечнею формально керував Алу Алханов, а Рамзан тим часом накопичував реальну владу, очолив уряд і посилював контроль над силовиками.

У 2007 році необхідний вік нарешті настав – і Володимир Путін передав Чечню в руки Кадирова вже офіційно.

За наступні два десятиліття початкова домовленість перетворилася на систему, яку дослідники називають "суверенним князівством". Її можна звести до трьох головних складових: особистої лояльності Кадирова Путіну, величезних федеральних дотацій та власного силового апарату.

З грошима все доволі прозоро. Лише у 2024 році Чечня офіційно отримала від федерального центру близько 1,3 мільярда доларів, що забезпечили близько 82% доходів бюджету республіки. Тобто економічно чеченська "монархія" залишається дуже залежною від Росії – просто Москва сама платить за її існування. Критики Кремля часто називають це "репараціями", які росіяни платять за фактичний програш у чеченських війнах.

Втім, на додачу до грошей Кремль розширив повноваження Кадирова значно сильніше, ніж будь-якого іншого російського губернатора. За оцінками дослідників, його силовий апарат після початку повномасштабного вторгнення в Україну зріс до понад 20 тисяч людей. Формально ці підрозділи входять до російського МВС, Росгвардії та інших федеральних структур, але фактично їхня лояльність значною мірою зав'язана особисто на Рамзані Кадирову.

Власне, іноді ця конструкція дає доволі незвичні побічні ефекти, особливо для такої централізованої російської системи. Кадиров може фактично ігнорувати російське законодавство, переслідувати опонентів далеко за межами Чечні та вступати у відкриті конфлікти з представниками федеральних силових структур. При цьому Москва роками продовжує уникати якихось втручань у внутрішні справи республіки.



Рамзан Кадиров на зустрічі з Володимиром Путіним / Фото – РосЗМІ

Натомість тут важливо не переплутати автономію з незалежністю, адже Рамзан Кадиров не є другим Джохаром Дудаєвим і не намагається вивести Чечню зі складу Росії. Навпаки, він демонстративно називає себе "піхотинцем Путіна, дон", відправляє своїх людей воювати в Україну, принаймні на полігони, та регулярно доводить особисту відданість російському президенту.

Просто ця відданість спрямована конкретно Володимиру Путіну, а не російським державним інституціям. Саме особисті відносини двох людей залишаються фундаментом усієї конструкції, на якій тримається сучасна Чеченська Республіка.

Отже, поки Путін і Кадиров залишаються при владі, ця домовленість працює. Проблеми мають початися тоді, коли персоналістські режими почнуть закінчуватися, навіть із суто фізіологічних причин. І тут уже виникає питання наступника, відповідь на яке досі не є очевидною.

Річ у тім, що Кремль свого часу погодився віддати Чечню Рамзану Кадирову. Але ніхто не обіцяв йому, що разом із республікою він отримав право передавати її у спадок.

Республіка у спадок: чому Москва може виступити проти наслідування влади в Чечні

Якщо ж уявити, що мета всього цього обвішування медалями та наділення повноваженнями молодого Адама Кадирова полягає у підготовці до передачі влади, то для клану Кадирових виникає доволі незручна проблема – здоров'я чинного голови республіки.

Перші чутки про тяжку хворобу Рамзана Кадирова почали з'являтися ще 2019 року, а за останні кілька років особливо загострилися. То він зникне на кілька місяців із публічного простору, передавши свої повноваження найближчому оточенню, то з'явиться повідомлення про те, що його повезли до лікарні під час відпочинку в Туреччині.



Безумовно, ховати Рамзана Кадирова поки зарано, сам він чутки про хворобу періодично заперечує. Однак легко помітити, що сама структура чеченської влади поступово змінюється через ризики того, що одного дня Кадиров-старший просто не прокинеться.

Перш за все, Рамзан Кадиров наділяє дедалі ширшим впливом власну родину. До прикладу, його старший син Ахмат у січні 2026 року став виконувачем обов'язків віцепрем'єра Чечні, Елі Кадиров займається спортивним напрямом, а Адаму, як ми вже з'ясували, поступово дістаються силовики.



Адам Кадиров косплеїть чеченського спецпризначенця / Фото – РосЗМІ

Доньки Кадирова, які раніше також обіймали державні посади, у 2025 році відійшли від політики та зосередилися на сімейному бізнесі, тоді як політикою продовжують займатися чоловіки. Виглядає все це вже не просто як звичайне кумівство, а радше як спроба розкласти активи перед дуже складним процесом успадкування.

Особливу увагу Кадиров приділяє саме синам. Усі троє протягом останніх років отримували можливість особисто зустрічатися з Володимиром Путіним, а паралельно сім'я розвиває власні зв'язки з монархіями Близького Сходу, а деяких з їхніх представників навіть запросили на весілля Адама Кадирова. Тобто потенційних спадкоємців поступово представляють не лише чеченській еліті через різноманітні посади та нагороди, а й тим людям, від яких може залежати їхнє майбутнє.

Однак із безпосередньою передачею влади Адаму є маленька юридична проблема. Йому лише 18 років, тоді як очолити Чечню можна з 30. Власне, колись із тією самою проблемою зіткнувся і його батько, якому після смерті Ахмата Кадирова довелося кілька років чекати необхідного віку. Проблема лише в тому, що здоров'я Рамзана Кадирова дає збої вже сьогодні, а до більш-менш легітимного сходження на "престол" залишається ще понад 10 років.



Адам Кадиров та Володимир Путін / Фото – РИА Новости

Саме тому в російських та незалежних медіа обговорюється сценарій появи своєрідного "регента" – людини, яка могла б керувати Чечнею до моменту, коли один із синів Кадирова досягне необхідного віку. Серед можливих кандидатів називають нинішнього прем'єра республіки Магомеда Даудова на прізвисько "Лорд" і двоюрідного брата Рамзана, депутата Державної Думи РФ та організатора терактів Адама Делімханова. Щоправда, жодних підтверджень існування такого плану немає.

Та насправді це також не основна проблема. Клан Кадирових може вигадувати подібні схеми хоч кожен місяць, але, щоб цей план дійсно спрацював, їм необхідна відповідна згода Москви. І якраз тут може виникнути безліч проблем уже для самих потенційних спадкоємців.

Річ у тім, що Рамзана Кадирова дійсно може терпіти, а можливо, навіть боятися чи поважати сам Володимир Путін. Однак решту оточення російського диктатора такий собі "регіональний царьок" із претензією на самоуправління відверто дратує. Серед ключових ворогів Рамзана Кадирова в російських елітах дослідники називають голову Слідчого комітету Олександра Бастрикіна, міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева та інших високопосадовців із силових структур Росії.

Легендарне відео з золотими кулеметами:

Окремо складними залишаються відносини з ФСБ, адже, попри майже необмежену владу всередині республіки, повністю підпорядкувати собі місцеве управління спецслужби Кадиров так і не зміг. Фактично гарантом влади Кадирових досі виступає особисто Путін, але і його політичний горизонт суто через вік також не є безкінечним. І з кінцем Путіна, раптом можуть почати "закінчуватися" і діти Рамзана Кадирова.

Вони, до речі, можуть це зробити і без сторонньої допомоги – на початку 2026 року Адам Кадиров ледь не загинув у ДТП в Грозному (його кортеж нісся на шалений швидкості), але відбувся лише видаленою селезінкою. Втім репутацію спадкоємця намісника Чечні це трохи підкосило.

Зрештою, для московських силовиків смерть чеченського лідера може стати не приводом коронувати чергового Кадирова, а, навпаки, рідкісною можливістю повернути Грозний під значно жорсткіший контроль Москви. Тим паче початкове завдання кадирівської системи давно виконане. Організованого "сепаратистського" руху в Чечні фактично більше немає, весь спротив російській окупації відбувається з-за кордону, а сам Кремль протягом останніх років лише посилює централізацію влади в Росії.



Апті Алаудінов разом з Кадировом-старшим / Фото – РосЗМІ

Альтернативою може бути компромісна фігура з нинішньої чеченської верхівки. Наприклад, той самий Магомед Даудов, який уже перебирає на себе частину повсякденної роботи Кадирова. Є ще Апті Алаудінов – командир "Ахмата", який зробив публічну кар'єру федерального рівня після початку повномасштабної війни та прославився під час української операції на Курщині, коли зміг технічно уникнути зустрічі з Силами оборони. Він значно менше залежить від Грозного та демонстративно більше орієнтується на Москву.

Тому всі нагороди Адама Кадирова, його посади та поступове знайомство із силовиками ще не роблять його майбутнім головою Чечні. Вони лише показують, що Рамзан Кадиров хотів би залишити своїм дітям не тільки прізвище та сімейні статки, але й створений його руками повноцінний "емірат". Недарма ж він періодично контактує зі справжніми монархами Перської затоки – ймовірно, для обміну досвідом.

Двадцять років тому Кремль розв'язав проблему "чеченського сепаратизму", дозволивши одній сім'ї перетворити республіку на спадкове володіння. Тепер наступна проблема може полягати в тому, що ця сім'я дійсно повірила, що Чечня належить їй настільки, що її можна передати дітям у спадок. А от чи погодиться з цим Москва – питання значно важливіше за те, скільки ще медалей поміститься на кітелі Адама Кадирова.