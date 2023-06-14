Спершу пішли чутки про смерть: "праву руку" Кадирова Делімханова поранили в Україні

Поплічника Кадирова Адама Делімханова поранили в Україні. Цікаво, що спершу повідомляли про його смерть.

Про це повідомляють у мережі, пише 24 Канал. Російські пропагандисти запевняють, нібито Делімханов ще живий.

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Делімханов живий чи мертвий

Боєць ЗСУ Кирило Сазонов повідомляв, що соратника Кадирова "задвохсотили" у Приморську, що на Запоріжжі. За його словами, разом з Делімхановим до Кобзона відправилися й інші наближені до Кадирова та ще до 200 особового складу.

Розвідка працювала для пошуку скупчення ворожої техніки, а тут такий кортеж на позашляховиках. Керівництво підрозділу "Ахмат". Арта зреагувала миттєво. Поранених нема, навіть швидка допомога не приїхала. Всі тіла вивозили на гвинтокрилах. За пів години прилетіли 12 бортів,

– зазначив Сазонов.

Зауважимо, що партизани "Атеш" також відреагували. Зазначили, що 12 червня Делімханова бачили у Приморську Бердянського району.

"Крім того, було зафіксовано близько 200 осіб особового складу. Дуже чекаємо на новини", – написали в "Атеш".

Адам Делімханов / Фото з росЗМІ

Радник міського голови Петро Андрющенко зауважив, Делімханов дотичний до звірств у Маріуполі та мародерства.

Чекаємо на офіційні підтвердження, але якщо правда, – ну просто мегагарна новина.

Відплата – невідворотна. Маріупольський прокльон в дії!

– підкреслив Андрющенко.

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Де поранили Делімханова / Скриншот Сазонова

Що кажуть російські пропагандисти

Тим часом у державі-агресорці вже волають, що соратник Кадирова ще нібито живий. Зокрема, про це заявили у думі, до речі, Делімханов є депутатом.

Окупанти визнають, що його поранили в зоні так званої "еСВеО". Водночас сам Кадиров поскаржився, що аж ніяк не може вийти на Делімханова, бо той чомусь не виходить на зв'язок. Ба більше, він раптово почав просити допомоги в української розвідки. Та навіть пообіцяв "щедру винагороду".

"Прошу українську розвідку надати інформацію про те, за яким саме місцем і за якими позиціями було завдано удару, щоб таки я зміг знайти мого дорогого брата", – жалісливо заявив Кадиров.