Спершу пішли чутки про смерть: "праву руку" Кадирова Делімханова поранили в Україні
Поплічника Кадирова Адама Делімханова поранили в Україні. Цікаво, що спершу повідомляли про його смерть.
Про це повідомляють у мережі, пише 24 Канал. Російські пропагандисти запевняють, нібито Делімханов ще живий.
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Делімханов живий чи мертвий
Боєць ЗСУ Кирило Сазонов повідомляв, що соратника Кадирова "задвохсотили" у Приморську, що на Запоріжжі. За його словами, разом з Делімхановим до Кобзона відправилися й інші наближені до Кадирова та ще до 200 особового складу.
Розвідка працювала для пошуку скупчення ворожої техніки, а тут такий кортеж на позашляховиках. Керівництво підрозділу "Ахмат". Арта зреагувала миттєво. Поранених нема, навіть швидка допомога не приїхала. Всі тіла вивозили на гвинтокрилах. За пів години прилетіли 12 бортів,
– зазначив Сазонов.
Зауважимо, що партизани "Атеш" також відреагували. Зазначили, що 12 червня Делімханова бачили у Приморську Бердянського району.
"Крім того, було зафіксовано близько 200 осіб особового складу. Дуже чекаємо на новини", – написали в "Атеш".
Радник міського голови Петро Андрющенко зауважив, Делімханов дотичний до звірств у Маріуполі та мародерства.
Чекаємо на офіційні підтвердження, але якщо правда, – ну просто мегагарна новина.
Відплата – невідворотна. Маріупольський прокльон в дії!
– підкреслив Андрющенко.
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Де поранили Делімханова / Скриншот Сазонова
Що кажуть російські пропагандисти
- Тим часом у державі-агресорці вже волають, що соратник Кадирова ще нібито живий. Зокрема, про це заявили у думі, до речі, Делімханов є депутатом.
- Окупанти визнають, що його поранили в зоні так званої "еСВеО". Водночас сам Кадиров поскаржився, що аж ніяк не може вийти на Делімханова, бо той чомусь не виходить на зв'язок. Ба більше, він раптово почав просити допомоги в української розвідки. Та навіть пообіцяв "щедру винагороду".
"Прошу українську розвідку надати інформацію про те, за яким саме місцем і за якими позиціями було завдано удару, щоб таки я зміг знайти мого дорогого брата", – жалісливо заявив Кадиров.
- За даними росЗМІ, Делімханов нібито перебуває під наглядом медиків.