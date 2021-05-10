Шмигаль спрогнозував, що адаптивний карантин продовжать до серпня

Адаптивний карантин в Україні наразі запроваджений до 30 червня. Однак, є велика ймовірність, що його продовжать.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що чинний локдаун дає свої результати. Він додав, що уряд поки не планує вводити загальнодержавний карантин.

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Чи продовжать карантин

За словами глави уряду, якщо вдасться до Дня незалежності провакцинувати більшість населення, то шукатимуть варіанти пом'якшення локдауну. Втім, ймовірно, обмеження триватимуть.

Ми, очевидно, будемо продовжувати його (карантин – 24 канал) до серпня,

– наголосив Шмигаль.

Вплив обмежень

За його словами, адаптивна модель карантину дає певні можливості. Шмигаль пояснив, якщо показники захворюваності на COVID-19 починають зростати, то обмеження запроваджуються автоматично. Якщо ж ні – то країна живе в зеленій зоні.

"Коли уряд побачить, що епідемію вдалося побороти, то карантин буде скасовано", – запевнив прем'єр.

Він наголосив, що можливість нових локдаунів залежить від кількох речей:

дисципліни;

вакцинації;

від того, як буде розвиватися ця пандемія взагалі у світі – чи будуть з'являтися нові штами.

"Це основні показники, я думаю, що інших показників, які вплинуть на адаптивну модель карантину, немає", – уточнив прем'єр.

Також Шмигаль додав, що уряд не планує вводити загальнодержавний локдаун. Якщо ж буде потреба – закриватимуть окремі області, як це було відбувалося у попередню хвилю захворюваності.

Карантин в Україні: що відомо

Вперше карантин через коронавірус в Україні запровадили у березні 2020 року. З того часу його то посилювали, то пом'якшували.

Зокрема, діяли такі обмеження: загальнонаціональний карантин, адаптивний та карантин вихідного дня.

Поточний карантин діє до 30 червня 2021 року. Це – адаптивний карантин, тобто області залежно від епідеміологічної ситуації розподіляють в одну із зон: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

Станом на 10 травня в Україні 8 областей "помаранчеві", усі решта – "жовті".

Головне про карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 канал