Adidas зупинив роботу в Росії: бренд не "вийшов з ринку остаточно"

Adidas вирішив приєднатися до багатьох світових гігантів та не продовжувати роботу на токсичній території. Бренд зупинив роботу своїх магазинів та сайту у Росії.

Зовсім скоро російські окупанти матимуть можливість із задоволенням спробувати усе своє "вітчизняне імпортозаміщення". Завдяки санкціям у громадян країни-агресора просто не буде іншого вибору.

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Adidas зупинив роботу в Росії

Список компаній, які не хочуть працювати на токсичній території, щодня збільшується. Компанія Adidas також оголосила про те, що припиняє роботу у Росії.

Ми вирішили призупинити роботу наших магазинів і нашого сайту в Росії до подальшого повідомлення,

– йдеться у заяві Adidas.

Разом з тим компанія наразі продовжить платити працівникам і "не виходить з ринку остаточно до подальшого повідомлення".

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