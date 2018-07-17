Adidas готується до запровадження вагомих змін: деталі

Бренд Adidas вирішив долучитись до вирішення проблем екології світу, відтак буде створювати взуття та одяг з переробленого пластику.

Про це повідомляє СNN.

Популярний бренд спортивного одягу Adidas невдовзі повністю виготовлятиме продукцію з переробленого пластику. Ба більше, всі офіси та бутіки будуть теж мати предмети з цього матеріалу.

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Згідно з анонсом, вже до 2024 року відбудеться остаточна відмова від непереробленого поліестеру, який до цього служив головним матеріалом для створення колекцій. Вже у 2019 році бренд випустить майже 40% продукції з переробленого пластику. За словами представників Adidas, він нічим не поступається в якості від попереднього матеріалу, а навпаки має свої переваги. Зокрема, вироби з переробленого пластику будуть значно легші та швидше висихатимуть після прання.





Представники компанії Adidas пояснили, що таке рішення вони прийняли з метою захисту екології. Таким чином вони щороку економитимуть 40 тонн пластику, а натомість використовуватимуть перероблену сировину.

Зазначимо, що до захисту екології долучились бренди Girlfriend Collective та Christian Louboutin. Окрім цього, у компанії McDonald's замінять пластикові трубочки на одноразові паперові.