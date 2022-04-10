Адміністрація Байдена сподівається, що санкціями покращать позицію України на переговорах

Джейк Салліван заявив, що Росія змінила свою поведінку у війні. Окупанти відступають, зокрема, на Півночі.

Радник президента США з національної безпеки Салліван наголосив, що вирішальним фактором для цього стало те, що росіяни зазнали поразки на полі бою. Окрім того, російська економіка вже відчуває санкції.

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Салліван зауважив, що російська влада вже була змушена це визнати.

Також метою санкцій є ослабити російську військову машину. Водночас на це потрібен час. Салліван наголосив, що тиск на Росію продовжиться.

Радник президента США з національної безпеки висловив сподівання, що санкціями вдасться покращити позицію України на переговорах.

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