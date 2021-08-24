Адміністрація міста Донецька Вконтакте привітала з Днем Незалежності
Джерело:телеграм Анатолія Штірліца
На сторінці адміністрації Донецька з'явилося святкове привітання до Дня Незалежності України. У повідомленні висловили жаль через те, що "підступність і безчестя змогло зруйнувати мир і благополуччя нашої країни".
Таке повідомлення з'явилося на сторінці адміністрації міста Донецька Вконтакте, зазначив військовослужбовець ЗСУ Анатолій Штефан, з позовним "Штірліц".
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В адміністрації Донецька зауважили, що День Незалежності України вважається символом свободи та могутності нашої держави.
Попри ті трагічні події, які відбулися в нашій країні, ми продовжуємо працювати над тим, щоб подібного більше не повторилося. Нам щиро шкода, що підступність і безчестя змогло зруйнувати мир і благополуччя нашої країни,
– мовиться у повідомленні.
Попри труднощі та зведені кордону, ми докладаємо всіх зусиль, щоб повернути справжнє значення свята Дня Незалежності, додали в адміністрації.
"У цей знаменний день бажаємо Вам міцного здоров'я, благополуччя і стабільності! Нехай у вашому домі завжди панують мир, злагода і взаєморозуміння. З Днем Незалежності!", – підсумували в адміністрації.
Повідомлення адміністрації Донецька / Фото Анатолія Штефана
Зауважимо, що 24 серпня Україна відзначає 30-ту річницю своєї незалежності. На честь цього у Києві відбувся масштабний військовий парад. Також урочистості влаштували й на Дніпрі та в Одесі, у Чорному морі.