За його словами, завдяки адвокатам Петра Порошенка ця справа обростала штучними міфами й домислами, а насправді справа стосувалася умов угоди про купівлю Петром Порошенком під час його президентської каденції частки в телеканалі "1+1" в Ігоря Суркіса та інших акціонерів.

Таку думку адвокат висловив під час своєї пресконференції в Києві.

Відверто кажучи, в українських ЗМІ ще не з'явилися результати слухання цієї справи, як з легкої руки адвокатів Петра Порошенка замість правди ця справа почала сповнюватися фейками, штучними міфами та плітками,

– сказав адвокат.

Алексєєв наголосив, що це був приватноправовий спір, в якому позивачі, а саме Ігор Суркіс і шість англійських компаній, вимагали у двох фізичних осіб – Порошенка і Гонтаревої – розрахунку щодо угоди і компенсації понесених збитків.

"На користь своєї позиції позивачі, я вважаю, надали абсолютно вичерпні докази. Це і документи щодо угоди, і висновки експертів, і записи розмов вищих посадових осіб держави, які є у відкритому доступі. Я вважаю, що ще більш прозору картину могли б надати відкриті слухання в суді Лондона, під час яких будуть надані додаткові докази і допитані всі особи, які безпосередньо брали участь у перемовинах і в угоді з приводу купівлі паном Порошенком частки в телеканалі "1+1". Але, на жаль, доводиться констатувати, що саме відповідачі, щоб уникнути відкритих судових слухань, прямо заявили про наявність у них імунітету держави в цій справі. Але такого імунітету у них не могло бути апріорі. Позовні вимоги слідували з угоди про покупку частки телеканалу "1+1" – це була приватна комерційна угода, в якій п'ятий президент виступав фактично приватним підприємцем, а не вищою державною особою", – пояснив адвокат Суркіса.

Він також спростував міфи, які активно поширювали в ЗМІ адвокати Порошенка, а саме, що в результаті подібного рішення Лондонського суду провалилася спроба скомпрометувати націоналізацію Приватбанку і стягнути кошти з держбюджету.

Всі ці тези – відверто маніпулятивні, неправдиві та помилкові. По-перше, ні в суді Лондона, ні в будь-якому іншому суді в інших країнах позивачі ніколи не ставили питання про оскарження націоналізації Приватбанку, таких позовних вимог ніколи не існувало. По-друге, жодних претензій до держави вони ніколи не пред'являли,

– підкреслив адвокат.