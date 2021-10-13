По его словам, благодаря адвокатам Петра Порошенко это дело обрастало искусственными мифами и домыслами, а на самом деле дело касалось условий сделки о покупке Петром Порошенко во время его президентской каденции доли в телеканале "1+1" у Игоря Суркиса и других акционеров.

Об этом адвокат заявил во время своей пресс-конференции в Киеве.

Откровенно говоря, в украинских СМИ еще не появились результаты слушания этого дела, а с легкой руки адвокатов Петра Порошенко вместо правды это дело начало обрастать фейками, искусственными мифами и сплетнями,

– сказал адвокат.

Алексеев подчеркнул, что это был частно-правовой спор, в котором истцы, а именно Игорь Суркис и шесть английских компаний, требовали у двух физических лиц – Порошенко и Гонтаревой – расчета по сделке и компенсации понесенных убытков.

"В пользу своей позиции истцы, я считаю, предоставили абсолютно исчерпывающие доказательства. Это и документы относительно сделки, и выводы экспертов, и записи разговоров высших должностных лиц государства, которые есть в открытом доступе. Я считаю, что еще более прозрачную картину могли бы предоставить открытые слушания в суде Лондона, в ходе которых будут предоставлены дополнительные доказательства и допрошены все лица, которые непосредственно принимали участие в переговорах и в сделке по поводу покупки господином Порошенко доли в телеканале "1+1". Но, к сожалению, приходится констатировать, что именно ответчики, чтобы избежать открытых судебных слушаний, прямо заявили о наличии у них иммунитета государства в этом деле. Но такого иммунитета у них не могло быть априори. Исковые требования следовали из сделки о покупке доли телеканала "1+1" – это была частная коммерческая сделка, в которой пятый президент выступал фактически частным бизнесменом, а не высшим государственным лицом", – объяснил адвокат Суркиса.

Он также развенчал мифы, которые активно распространяли в СМИ адвокаты Порошенко, а именно что в результате подобного решения Лондонского суда провалилась попытка скомпрометировать национализацию "Приватбанка" и взыскать средства из госбюджета.

"Все эти тезисы – откровенно манипулятивные, ложные и ошибочные. Во-первых, ни в суде Лондона, ни в любом другом суде в других странах истцы никогда не ставили вопрос об оспаривании самой национализации "Приватбанка", таких исковых требований никогда не существовало. Во-вторых, никаких претензий к государству они никогда не предъявляли", – подчеркнул адвокат.