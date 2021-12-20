Адвокат Порошенка натякнув, що політик не повернеться в Україну до кінця року

Петру Порошенку Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Адвокат п'ятого президента заявив, що політик повернеться, проте "не у ті дати, коли цього хоче прокуратура і ДБР".

Зокрема він пригадав, що це трапиться тоді, коли Петро Порошенко зазвичай повертається з-за кордону. Відповідну інформацію Ілля Новіков оприлюднив на брифінгу 20 грудня.

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Адвокат розповів, коли Порошенко повернеться в Україну

Адвокат Петра Порошенка заявив, що чекають, коли п'ятий президент повернеться. Додав, що це трапиться 100%.

За словами Новікова: "Розуміється, це буде зроблене не у ті дати, коли хоче прокуратура і ДБР".

Це буде зроблено в ті дати, коли Порошенко, як правило, повертається з-за кордону. Новорічні свята, це напевно єдиний час, коли він має можливість кудись полетіти зі своєю родиною,

– пояснив Новіков.

Він також додав: "Скоріш за все, до предметного обговорення все дійде у новому році (мовиться про 2022 рік – 24 канал)".

Заява адвоката Петра Порошенка – дивіться відео

До речі, на 23 грудня Державне бюро розслідувань викликає Петра Порошенка. Якщо політик не повернеться найближчим часом – суд обере йому запобіжний захід.

Олександр Турчинов на брифінгу 20 грудня заявив, що після проведення запланованих міжнародних зустрічей та короткої відпустки Петро Порошенко повернеться в Україну. На сайті сили політика "Європейська солідарність" мовиться, що Порошенко поїхав у Польщу та Туреччину.

До речі, перед цим, 17 грудня Державне бюро розслідувань намагалось Петру Порошенку вручити повістку про виклик. Та він фактично утікав від слідчих. Відео дивіться за посиланням.

Коротко про справу щодо Петра Порошенка

20 грудня Олександр Турчинов на брифінгу заявив, що Порошенку оголосили підозру у держзраді. Однак справу він назвав сфабрикованою. Також заявив, що підозру п'ятому президенту підписувала не генпрокурорка Ірина Венедіктова, а "її заступник з прізвищем Симоненко".

Згодом начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець розповів, що Порошенко отримав підозру 20 грудня.

Начальник слідчого управління Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч зазначив, що СБУ та ДБР зібрали достатньо доказів, які стали підставою для повідомлення про підозру Петру Порошенку.

За версією слідства, у 2014 – 2015 роках, будучи президентом, Порошенко використовував свої повноваження та вжив незаконні заходи до розірвання наявних торгівельних зв'язків України на постачання вугілля з Південно-Африканської республіки.

Також він на вимогу Росії він підписав контракт на постачання вугілля в Україну з непідконтрольних територій.

Після укладених контрактів підозрюваний та співучасники сприяли діяльності терористичних організацій на суму понад 200 мільйонів гривень.

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