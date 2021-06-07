Адвокатам хочуть дозволити носити травматичну зброю

Парламент може дати адвокатам дозвіл купувати та носити травматичну зброю. Це хочуть зробити задля безпеки правників.

Комітет Ради з правової політики рекомендує нардепам прийняти за основу законопроєкт №4612 щодо гарантій адвокатської діяльності.

До речі Рада провалила голосування за законопроєкт про обіг зброї

Що відомо про ініціативу

Законопроєкт може дати право адвокату на придбання, носіння, облік, зберігання та застосування зброї вітчизняного виробництва. Вона може бути споряджена гумовими чи аналогічними кулями.

Ініціатива направлена на забезпечення професійної діяльності адвокатів.

Висновок комітету

Члени комітету переконані, що такий дозвіл підвищить захист адвокатів від незаконних посягань на їхнє життя та здоров’я. Окремо зазначили, що протягом останніх років кількість нападів на адвокатів зросла.

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